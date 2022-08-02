الصين: عمليات عسكرية بالصواريخ بعيدة المدى في محيط تايوان بدءا من اليوم

أعلن الجيش الصيني عن عمليات عسكرية بمحيط تايوان بدءا من اليوم؛ تشمل تدريبات عسكرية بحرية وجوية بمحيط تايوان، وإطلاق صواريخ بعيدة المدى في مضيق تايوان، وذلك حسبما نقلت سكاي نيوز عربية في نبأ عاجل.

الجيش الصيني يُعلن حالة التأهب

وكانت وزارة الدفاع الصينية قد أعلنت في وقت سابق، أنها وضعت الجيش في حالة تأهب قصوى، مشيرة إلى أنها تجري عمليات عسكرية محددة ردا على زيارة بيلوسي لتايوان.

طائرة بيلوسي هبطت في تايوان رغم تحذيرات الصين

جاء ذلك بعد هبوط طائرة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي في تايوان، في وقت سابق اليوم، رغم التحذيرات الصينية للولايات المتحدة من عواقب هذه الزيارة، وما أشارت إليه تقارير عن أن مثل هذه الزيارة تستدعي ردود فعل عسكرية من جانب الصين.

الصين لأمريكا: من يلعب بالنار يحترق

وكان الرئيس الصيني شي جين بينج، سبق وحذر نظيره الأمريكي جو بايدن، الخميس الماضي، بشأن مواقف الولايات المتحدة الأمريكية من تايوان، مشيرا إلى أن من يلعب بالنار يحترق.