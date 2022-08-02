«صدفة» تنقذ الطفل «سيد» من الدفن حيا في مقابر التبين بعد بتر يده

عصابة مكونة من 8 أفراد، حاصروا الطفل «سيد شعبان» 15 سنة، داخل مقابر التبين، واعتدوا عليه بالضرب بسنجة، فتسببوا في بتر كف يده اليسرى، انتقامًا منه بسبب تحريره محضرًا ضد أحدهم، وبحسب رواية والد الطفل «سيد» أمام جهات التحقيق، أن المتهمين كانت لديهم خطة لدفن نجله حيًا في المقابر، لولا تصادف أحد المارة من جانبهم، ومشاهدته لجريمة الاعتداء على نجله ففر المتهمون هاربين.

خطة دفن طفل التبين في المقابر

«قطعوا أيد ابني بعد ما ضربوه بالسنجة، وكانوا هيدفنوه في المقابر بس ربنا ستر أن فيه واحد شافهم».. بهذه الكلمات واصل والد طفل التبين حديثه أمام جهات التحقيق، بقوله أن نجله لم يكن على خلاف مع المتهمين، وأنه كان يسير قبل يومين من «كمين المقابر»، الذي نصب للتخلص منه، ووجد صديقه يتشاجر مع أحد المتهمين فتدخل لفض النزاع بينهما فتعرض للضرب، عندها حرر محضرًا ضد المتهم الذي تربص به، وطلب منه التنازل عن المحضر.

سبب الاعتداء على طفل التبين

رفض طفل التبين التنازل عن المحضر ضد شاب اعتدى عليه خلال فض مشاجرة، فأعد المتهم خطة للانتقام منه، فاستعان بمجموعة من أصدقائه، وتربصوا بالمجني عليه، أثناء سيره بجانب مقابر الشيخ محفوظ بالتبين، واعتدوا عليه بالضرب فتسببوا في بتر كف يده، وتمكنت أجهزة الأمن من القبض على المتهم الرئيسي في تلك الجريمة وأحيل إلى النيابة التي قررت حبسه على ذمة التحقيقات بتهمة الشروع في القتل والإصابة العمد، وقررت النيابة ضبط وإحضار باقي المتهمين.

250 غرزة في كف طفل التبين

كانت أجهزة الأمن تلقت بلاغًا جديدًا من أسرة طفل التبين بتعرضه كمين من قبل عصابة مكونة من 8 أفراد في مقابر الشيخ محفوظ بالتبين ما أدى إلى بتر يده وأن الأطباء نجحوا في إعادتها عن طريق جراحة 250 غرزة في كف اليد حتى استقرت حالة الطفل الصحية.