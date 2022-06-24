لو عرَّفت حد هدبحك.. سائق توك توك يهتك عرض طفل في التبين ويهدده

شهدت مدينة التبين بالقاهرة جريمة مأساوية، بعدما أقدم سائق توك توك، على هتك عرض طفل عمره 12 عامًا، نجل جيرانه، تحت التهديد، على مدى 4 أشهر، وتمكنت مباحث القسم من ضبط المتهم.

وورد بلاغ للمقدم أحمد ماضي، رئيس مباحث قسم شرطة التبين، من أحد المواطنين، مفاده اكتشافه تعرض نجله «أحمد.م»، 12 عاما، لهتك عرضه عدة مرات على يد سائق توك توك جارهم، وبمناقشة الطفل تبين أن المتهم يعتدي عليه جنسيا منذ 4 أشهر داخل شقته ويهدده بالذبح والقتل في حالة إخبار أسرته، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبط المتهم.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأنه هتك عرض الضحية عدة مرات داخل شقته، مستغلا إقامته بمفرده، في ذات العقار الذي يقطن به الضحية وأسرته.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1178 لسنة 2022 وبعرض المتهم على النيابة العامة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعرض الطفل على الطب الشرعي لبيان ما وقع به من اعتداء وكيفية وطريقة حدوثه.