«البحوث الزراعية»: قرارات الرئيس السيسي كانت قبلة حياة للقطن المصري

قال الدكتور هشام مسعد، مدير معهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية، إن المعهد يجري أبحاثا منذ 7 سنوات، لزيادة القيمة المضافة الخاصة بملف القطن إلى 100 مليار دولار، وسط توجه من الدولة من أجل تحقيق قيمة اقتصادية مرتفعة لزيادة الصادرات المصرية، موضحا أن مصر تريد فقط تحديث الماكينات الموجودة في الزراعة فقط والصناعة، من أجل إحداث تكامل بين هذه الملفات، مؤكدا أنه سيكون هناك طفرة إنتاجية واسعة في القطن هذا العام.

الكمية المباعة من القطن

وأضاف «مسعد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة» مساء اليوم، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن الاتحاد الأوروبي أصبح يريد القطن المصري بمختلف أنواعه، وهذا مجهود 7 سنوات من النجاح، حيث استعادت الدولة المصرية الأسواق المختلفة، خاصة بعد زيادة القيمة المضافة للقطن، وعدم الاكتفاء بتصدير المواد الخام فقط، مشيرا إلى إنتاج مليار قنطار العام الماضي، وجرى بيعها بـ7 مليارات جنيه، وإذا تحسن الأمر خلال السنوات المقبلة، فإن القيمة المباعة ستصل إلى 70 مليار جنيه.

قبلة الحياة للقطن المصري

وتابع مدير معهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية، أن «مصر كان لديها 270 ألف فدان، وحاليا أصبحت 370 ألف فدان بعد أن كان العدد 131 ألف فدان فقط، منذ عدة سنوات ولكن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر قانونا كان قُبلة الحياة للقطن واستعاد القطن المصري مكانه على مستوى الزراعة، وسيصل الإنتاج من القطن المصري هذا العام نحو 2 مليار قنطار من القطن، والهدف تصنيع من 50% إلى 60% من القطن المحلي في مصر».