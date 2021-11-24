مدير «اليونيدو»: أدخلنا القطن المصري ضمن مبادرة عالمية للتصنيع الجيد

قال باسل الخطيب المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، إنَّ المنظمة تركز على البرنامج الرئاسي «حياة كريمة» لأنّه معني بتطوير القرى التي تعتبر من أهم اهتمامات المنظمة، ضاربًا المثل بالدعم الذي يتمّ تقديمه لزراعة القطن في محافظة دمياط.

مصر نجحت في الحفاظ على معدلات نمو إيجابية رغم كورونا

وأضاف المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر: «أدخلنا القطن المصري في المبادرة العالمية للتصنيع الجيد حتى يكون معترفًا به عالميًا من كل الجوانب النوعية على مستوى الجودة وحتى لا يدخل فيه عمالة الأطفال، واتفقنا مع محافظ دمياط على التركيز على حياة كريمة».

مصر نجحت في الحفاظ على معدلات نمو إيجابية رغم كورونا

وأشار المدير الإقليمي لمنظمة «يونيدو»، إلى أنَّ المنظمة أُنشئت لمساعدة الصناعة المصرية على النهوض، من حيث تذليل الصعوبات وتنمية المصانع والتعاون مع شركائها على تنمية الاستراتيجيات الصناعية، حيث اضطلعت المنظمة بدور كبير منذ عام 1999 وحتى الآن.

نساعد الصناعية المصرية على مواصلة النمو

وأكّد «الخطيب»، أنَّ الدولة المصرية شهدت اهتمامًا كبيرًا بالبنية التحتية في السنوات السبع الأخيرة، وهو ما مثّل حافزا كبيرا للتنمية الصناعية: «شعرنا بأن عملنا أصبح ميسرا بشكل أكبر، وخلال جائحة كورونا كانت مصر من أكثر الدول التي استطاعت التعامل مع الجائحة بحيث لا يحصل انخفاض في نمو الاقتصاد وعرفت جيدًا كيف تفتح السوق والاقتصاد ،وبالفعل استطاعت الحفاظ على معدلات النمو إيجابية رغم تداعيات الأزمة».