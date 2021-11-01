خطة تطوير المحالج تعيد القطن المصري للريادة.. «بدون شوائب»

أطلقت الحكومة المصرية منذ عدة سنوات خطة طموحة وشاملة للارتقاء بالقطن المصري، باعتباره ركيزة صناعة الغزل والنسيج، بجانب زيادة تنافسيته في الخارج، خاصة بعدما استغل التجار المصدرين عدم وجود منظومة موحدة لتصدير الأقطان.

وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناتين الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «خطة تطوير المحالج تعيد القطن المصري للريادة»، إذ تم تصدير أقطان بها شوائب وبعضها مخلوط بأقطان أخرى لتحقيق مكاسب كبيرة، ما ساهم في التأثير السلبي على القطن.

أقطان خالية من الشوائب

وتعمل المنظومة المصرية الجديدة وفق أحدث تكنولوجيا في مجال حليج الأقطان، وتتم حاليا دون تدخل يدوي لإنتاج أقطان خالية تماما من الشوائب والملوثات، إضافة إلى تحسين طريقة التعبئة والتغليف، مع وضع باركود يتضمن البيانات والمواصفات الفنية للقطن.

منظومة جديدة لتجارة الأقطان

وفي إطار الارتقاء بالقطن وإعادته لمكانته، نفذت وزارة قطاع الأعمال العام على مدار عامين متتالين 2019 و2020 وكذلك العام الجاري تجربة لمنظومة جديدة لاستلام وتجارة الأقطان، وشملت التجربة في عامها الأول محافظتي الفيوم وبني سويف.

إنشاء 3 محالج بالزقازيق

كذلك، تمّ الانتهاء من إنشاء 3 محالج جديدة بالزقازيق وكفر الزيات وكفر الدوار وتزويدها بالمعدات الحديثة بتكلفة إجمالية بلغت 200 مليون جنيه، وتبلغ الطاقة الانتاجية المستهدفة للمحلج الواحد 5 أطنان في الساعة، فيما يقع كل محلج على مساحة 6 آلاف متر مربع.