«التعليم»: تدريبات لمعلمي وموجهي الصفوف من الرابع إلى السادس الابتدائي

أعلنت وزارة التربية والتعليم، عقد تدريبات لمعلمي وموجهي الصفوف من الرابع إلى السادس الابتدائي في تخصصات العلوم والرياضيات واللغة العربية والدراسات الاجتماعية، وذلك بالتعاون مع مؤسسة ديسكفري إديوكيشن.

إغلاق باب التقديم 11 أغسطس

وأوضحت الوزارة، أنه يشترط أن يكون المستهدف بالتدريب عن مادة التخصص المرشح عنها، وأن يكون شارك بفعالية في تدريب زملائه ونقل ما تعلمه في السنوات السابقة، مشيرة إلى أنه يتم إتاحة التقديم حتى 11 أغسطس 2022.