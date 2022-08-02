النزول بتنسيق التعليم الفني الصناعي والزراعي بكفر الشيخ

قرر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، النزول بتنسيق القبول في مدارس التعليم الفني الصناعي والزراعي، وذلك بناءً على مذكرة مقدمة من وكيل وزارة التربية والتعليم تفيد بأن أعداد الطلاب المتقدمين والراغبين في الالتحاق بهذه المدارس لا يكفي لسد كافة التخصصات المطلوبة.

وأكد محافظ كفر الشيخ، في تصريحات له مساء اليوم الثلاثاء، أنه تم النزول بتنسيق القبول بالمدارس الفنية الصناعية والزراعية بما يصب في مصلحة العملية التعليمية، وحرصاً على مصلحة الطلاب.

النزول بتنسيق المدارس الفنية

ومن جانبه، أكد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه بموجب التنسيق الجديد، عقب النزول به من قبل محافظ الإقليم، أصبح مجموع القبول بمدرسة كفر الشيخ الصناعية للبنات 225 درجة، والقبول بمدرسة الشهيد خالد السواحلي الفنية المتقدمة 190 درجة، وكذلك التنسيق المقترح لمدرسة كفر الشيخ الزخرفية العسكرية للبنين 190 درجة، وتنسيق القبول بمدرسة كفر الشيخ الصناعية العسكرية 190 درجة، ومدرسة بيلا الصناعية العسكرية بنين 190 درجة.

175 درجة لزراعية «كوم دميس» و245 لصناعية قلين

وأضاف «عبدالله» أن التنسيق المقترح لمدرسة مصنع السكر الصناعية العسكرية للبنين 190 درجة، ومدرسة الحامول الصناعية العسكرية للبنين 195 درجة، ومدرسة منية المرشد الصناعية العسكرية للبنين 180 درجة، ومدرسة قلين الثانوية الصناعية للبنين 215 درجة، ومدرسة قلين الثانوية الصناعية للبنات 245 درجة، ومدرسة كوم دميس الثانوية الزراعية 175 درجة، ومدرسة العمار الثانوية الزراعية 200 درجة.