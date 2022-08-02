هل ظهرت نتيجة الثانوية العامة 2022؟.. وزير التعليم يجيب

هل ظهرت نتيجة الثانوية العامة 2022؟، تساؤل حسمه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وأجاب عليه وقال، إن الموعد المحدد لإعلانها سيكون في الفترة من 1 إلى 7 أغسطس، معللا ذلك بأن عمليات تصحيح الامتحانات شاقة ومعقدة وأكد أن النتيجة لم تكتمل بعد.

وأوضح أنه يتم تدقيق قرابة 10 ملايين «بابل شيت» داخل كنترولات الثانوية العامة في الوقت الحالي، وأكد أن جميع أوراق الإجابة التي تم تصحيحها تمت بشكل إلكتروني دون أي تدخل من العنصر البشري، لتجنب حدوث أخطاء تذكر.

نتيجة الثانوية العامة 2022.. نسب النجاح

الوزير أوضح أنه لم يتم حتى الوقت الحالي معرفة نسب النجاح شهادة الثانوية العامة لعام 2022 حتى الوقت الحالي، وأن كل ما يُنشر في مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام غير صحيح، وأشار إلى أن كل ما يشاع عن سوء النتائج هو كذب وتأليف وافتراء، كما أوضح أن تطبيق قواعد الرأفة على بعض كراسات الإجابة يأتي في مصلحة الطلاب.

نتيجة الثانوية العامة 2022.. لا تأخير في إعلانها

وعن تأخير نتيجة الثانوية العامة أوضح وزير التربية والتعليم، أنه لا يوجد أي تأخير نحو إعلان نتيجة الثانوية العامة لعام 2022، كما تم تقدير الموعد المحدد بشكل سليم منذ البداية، مضيفا أنه ما زال العمل جارٍ داخل الكنترولات، كما أن 707 آلاف و992 طالبًا أدى امتحانات الثانوية العامة لعام 2022 في الشعبتين العلمية والأدبية، وأشار إلى أن الامتحانات سارت بصورة منتظمة وطبيعية ومن دون حدوث معوقات تؤثر بأي شكل على سير الامتحانات.

وعن جائحة فيروس كورونا، أكد الوزير أنه لم يكن لها أي تأثير على إعداد نتيجة الثانوية العامة 2022، وأكد في تصريحات له اليوم أن أعمال التصحيح مرت بسلام وانضباط وأن الجميع يعمل في الوقت الحالي على قدم وساق للانتهاء منها في شكلها النهائي، واعتمادها والبدء في إعلانها في الوقت المحدد، وأوضح أن الطلاب الغشاشين لن يحصلوا على درجات مرتفعة.