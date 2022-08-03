رسام يزين شوارع الإسماعيلية بصور صلاح «الملك المصري»

بفرشاة صغيرة ودهانات بسيطة استطاع الفنان أحمد صبرة ابن مركز التل الكبير في الإسماعيلية في تزيين شوارع المدينة بجرافيتي للاعب كرة القدم المصري محمد صلاح.

صورة أعجب بها العشرات من المارة من أهالي التل الكبير، خلال تحركهم في شوارع المركز لتغيير الصور من الإعلانات على الأسوار إلى صور للملك المصري بحسب وصفه محمد صلاح.

الرسام: تكفلت بكل شيء لأهالي المركز

وقال أحمد صبرة إنه تكفل برسم الجرافيتي على أحد الحوائط بمدخل المدينة مجانا وبدون أي تكاليف، مشيرا إلى أنه اشترى المواد المستخدمة أيضا على نفقته.

وتابع في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الفكرة جاءت له لتغيير المنظر الجمالي في شوارع المدينة من الإعلانات إلى صور جميلة تعبر عن الشارع من جهة لتصبح داعمة أيضا للاطفال والشباب باعتبار محمد صلاح أحد أهم الرموز الشبابية حول العالم.

وتابع " نفسنا حقيقي نشوف شوارعنا كشوارع أوروبا بديلو ما للاعلانات أو الألفاظ الخادشة التي يرسمها البعض علي بعض الجدران وفي الشوارع الرئيسية.

وقال إن الاسماعيلية من المحافظات الجميلة في مصر وتتميز بالخضرة وجوها المعتدل ويزورها آلاف المواطنين سنويا خاصة في فصل الصيف وفي موسم المانجو.

مواطنون: دعمه واجب لتعميم الفكرة

واعجب عدد كبير من أهالي مركز ومدينة التل الكبير في الإسماعيلية بفكرة الشاب وسعيه الدائم لتغيير الشكل الجمالي في الشارع الي الافضل.

وطالب أهالي التل الكبير في الإسماعيلية دعم الشاب وتوفير الخامات له لرسم العديد من الأشكال الجمالية في الشوارع خاصة لخروجها بشكل رائع ينم عن خبرة كبيرة وأنه ليس مجرد شاب هاوي.

وقال محمد عبد الحميد أحد المقيمين في الشارع الذي رسم فيه الشاب جرافيتي محمد صلاح أن عددا كبيرا من الأطفال تعلق بالرسمة التي نفذها الشاب.

وتابع في تصريحات للوطن «الحائط تحول من مجرد حائط الي مكان يلتقط فيه الشباب والأطفال صور تذكارية أسفل الجدارية فيما القط مواطنون كثيرون من أهالي التل الكبير صورة الجرافيتي وتم نشره علي صفحاتهم علي مواقع التواصل الاجتماعي».