موعد نتيجة الثانوية العامة 2022.. سجل اسمك ورقم جلوسك عبر «الوطن»

أيام قليلة، أصبحت تفصل طلاب الثانوي العام وذويهم، عن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، وذلك حسبما أعلن وزير التربية والتعليم طارق شوقي، أن النتيجة ستكون بين 1 و7 أغسطس الجاري.

وفى هذا الإطار، تتيح بوابة «الوطن»، لجميع الطلاب، تسجيل أسمائهم ورقم الجلوس، من خلال الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022، وذلك ضمن الخدمات الإخبارية المختلفة والمتنوعة، التي تحرص البوابة على تقديمها بشكل يومي لجميع المواطنين.

نتيجة الثانوية العامة 2022

ومن خلال اتباع خطوات بسيطة، يستطيع الطلاب الحصول على النتيجة، عبر تسجيل البيانات الخاصة بالطالب، ثم انتظار وصولها إليه بعد اعتمادها من وزير التربية والتعليم.

- الدخول على الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022 عبر موقع «الوطن».

- كتابة اسم الطالب رباعي.

- كتابة رقم الجلوس.

- اختيار الشعبة.

- اختيار المحافظة.

- كتابة البريد الإلكتروني.

- كتابة رقم التليفون.

- الضغط على أيقونة سجل الآن.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022

وأعلن وزير التربية والتعليم في تصريحات تليفزيونية، أن النتيجة ستُعلن خلال الأيام المقبلة ما بين 1 و7 أغسطس الجاري في مؤتمر صحفي، وذلك بعد إعلان أسماء الأوائل.

وأشار إلى أن التصحيح يجري بشكل إلكتروني كامل ودون أي تدخل بشري، وبناء عليه سيحصل كل طالب بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022 على الدرجات التي يستحقها دون أي ظلم، أو حدوث أخطاء.