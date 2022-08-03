في ذكرى ميلاد مديحة كامل.. كمال الشيخ وراء صعود أميرة السينما (فيديو)

رياضية فازت بالعديد من البطولات وتكتب الشعر والقصص، بدأت مشوارها الفني عام 1964 بتقديم أدوار صغيرة في السينما والمسرح وكذلك عملت في عروض الأزياء، فاليوم هو ذكرى ميلاد واحدة من جميلات السينما المصرية، فنانة صاحبة بصمة على الشاشة رغم عمرها الفني القصيرة، معشوقة الكاميرا مديحة كامل، عُرف عنها أنها كانت متعددة المواهب منذ صغرها.

الانطلاقة الحقيقية مع المخرج كمال الشيخ

تدرجت الفنانة مديحة كامل في الأدوار الصغيرة حتى حصلت على دور البطولة أمام فريد شوقي في فيلم «30 يوم في السجن»، وكانت الانطلاقة الحقيقية مع المخرج كمال الشيخ في فيلمه «الصعود إلى الهاوية» مع محمود ياسين، وذلك وفق تقرير تليفزيوني عرضه برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد الشاذلي وهدير أبو زيد.

عانت من مرض القلب طوال حياتها

تنوعت أدوارها في السينما، فهي بنت البلد والأرستقراطية والفتاة المطحونة من الطبقة الوسطى والشريرة والبريئة التي تعشق وجهها من أول لحظة، ومن أشهر أعمالها «الاختيار، وأغنية على الممر، وحب وكبرياء وزمان يا حب والصعود إلى الهاوية»، وعلى الشاشة الصغيرة كان مسلسل «البشاير» من أهم وأبرز أدوارها، وعانت مديحة كامل من مرض القلب طوال حياتها، إلا أنّ متاعبها بدأت قبل وفاتها بعام، إذ ظلت طريحة الفراش في المستشفى لمدة 10 أشهر وتوفيت في يناير عام 1997م.