«الزواج انتحار» و«مقدرش على المسرح».. أسرار من حياة مديحة كامل

حققت نجاحا كبيرا في السينما والتلفزيون، وظلت لفترة طويلة حتى اعتزالها الفن واحدة من «نجمات الصف الأول»، اللاتي يقبل الجمهور على مشاهد أفلامهن فور نزولها إلى دور العرض، ورغم ما حققته الراحلة من نجاح كبير على الشاشتين الكبيرة والصغيرة، لكنها لم تشارك في الكثير من الأعمال المسرحية، رغم «النجاح اللحظي» الذي يعيشه الفنان فور انتهاء عرض المسرحية، هي الفنانة الراحلة مديحة كامل، التي يحل اليوم الذكرى الـ73 لميلادها.

المسرح عاوز تفرغ

في حوار قديم لصحيفة شباب بلادي، نشر في العام 1988، عدّدت الراحلة مديحة كامل، أسباب ابتعادها عن خشبة المسرح، قائلة إنّ النصوص التي تعرض عليها «ضعيفة»، كما أنّ «أبو الفنون» يحتاج إلى تفرغ كامل، ومجهود كبير، وهو ما لم تستطع عليه صحيا: «مقدرش على المسرح، الدكاترة حذروني من الإرهاق، لكن بعمل مسرحيات تلفزيونية، بروفاتها قليلة وبتتصور في يوم واحد».

وشاركت الراحلة في عدد قليل من المسرحيات، بينها «هاللو شلبي» أمام سعيد صالح ومحمد صبحي، وأحمد زكي وعبدالمنعم مدبولي، و«يوم عاصف جدا» أمام الراحلين صلاح قابيل ونجاح الموجي، و«لعبة اسمها الفلوس» أمام الفنان الراحل سعيد صالح، و«اللص الشريف» أمام الراحلين أحمد زكي وسعيد صالح.

أنا مش كوميديانة

رفضت الراحلة تصنيفها كـ«فنانة كوميدية» بالمعنى المتعارف عليه، موضحة أنّها تقدم كوميديا في سياق الموقف طالما أنّ الكوميديا ستضيف إلى العمل: «الكوميديا مش خطي، التراجيديا هي الأبقى، ودلوقتي السينما بتهتم بالأفلام الجادة والموضوعات اللي فيها قيمة فنية وفكرية عالية».

نظرتي للزواج «متشائمة»

نظرت الفنانة الراحلة مديحة كامل إلى الزواج بـ«تشاؤم»، حيث قالت إنّه مثل «الإنفلونزا» التي لم يخترع الطب علاجا يمنع الإصابة بها: «الجواز زي الإنفلونزا، هي بتيجي فجأة للواحد، والواحد فجأة بيلاقي نفسه متجوز».

ورأت الراحل كذلك، أنّ زواج الفنانة نوع من «الانتحار»، فالفنانة المتزوجة في نظرها هي «مطلقة مع إيقاف التنفيذ»: «لا أريد أن أخدش كثيرا من زميلاتي في الفن، لكن رأيي في الزواج متشائم، ولا أريد أن أخوض في تفاصيل أكثر من هذه».