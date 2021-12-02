ضابط فيلم «العفاريت» يكشف عن ابنة مديحة كامل بعد 31 عاما: «مش بلية»

نهاية فيلم «العفاريت» للفنانة مديحة كامل، واحدة من أبرز النهايات التي أثارت جدلًا واسعًا بين الجمهور، على مدار السنوات الماضية، لاسيما بعد ارتباط المُشاهد مع أحداث الفيلم عاطفيًا، حيث دار التساؤل الأبرز حول ابنة «كريمة».

حسين الشريف يكشف لغز فيلم «العفاريت»

بدوره، كشف الفنان حسين الشريف، في أول ظهور له، بعد غياب دام نحو 8 سنوات، عن ابنة «كريمة» في فيلم «العفاريت»، حيث كان يُجسد شخصية «المُقدم رفعت»، نافيًا ما يُشاع بأن «بلية» هي ابنة «كريمة»، التي تؤديها الفنانة مديحة كامل، مؤكدًا أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة.

بلية ليست ابنة كريمة.. وهذا الدليل

وأوضح الفنان حسين الشريف، في حواره مع «الوطن»، أنّ الطفلة «لوزة»، هي ابنة «كريمة»، والتي لم تكشفها نهاية الفيلم، حيث فضّل المخرج أنّ تكون النهاية مفتوحة، مُبررًا قوله بأنّ: «لوزة طفلة هادئة الطباع مثل كريمة، ووالدتها كانت تُربيها على الأدب والاحترام، عكس بلية الطفلة الشقية المتهورة».

حسين الشريف ينفي تصريحات عماد محرم

وكان الفنان عماد محرم، قد تحدث في تصريحات تليفزيونية سابقة، عن سر كشفه لغز فيلم «العفاريت»، وأوضح أن الموضوع في البداية كان على سبيل الهزار مع ابنته، وعندما سألته ابنته عمن كانت ابنة الفنانة مديحة كامل في الفيلم، «قولت بتهريج بقى أنا هحرق الفيلم بعد مرور 30 سنة على عرضه وقولت لها في الفيديو بلية».

أحداث وأبطال فيلم «العفاريت»

فيلم «العفاريت» تدور أحداثه حول اختطاف الابنة الرضيعة لـ«كريمة» مذيعة الأطفال الشهيرة من قبل تابع لـ«الكتعة»، والتي تدير عصابة إجرامية للأطفال، ويلتقي المطرب عمرو دياب صدفة بالطفلة بعد أن تكبر وبعد أن صارت تُعرف بـ«بلية»، فتروي لعمرو أنشطة العصابة، فيتحالف عمرو مع «كريمة» لإنقاذ الطفلة من العصابة.

«العفاريت» من بطولة مديحة كامل، وعمرو دياب، ونعيمة الصغير، وعماد محرم، وحسين الشريف، وحمدي الوزير، وهو من تأليف ماجدة خير الله، وإخراج حسام الدين مصطفى.