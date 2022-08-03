بيزنس النجمات.. دينا وسلمى أبو ضيف وهيدي كرم يقتحمن عالم الموضة والتجميل

يحرص النجوم خلال السنوات الأخيرة على استثمار أموالهم في عدد من المشروعات التجارية المختلفة، بجانب عملهم في الفن، وذلك لضمان دخل ثابت بسبب طبيعة العمل في مجال الفن التي قد تكون غير مضمونة لحد كبير، وبينما يستثمر أغلب الفنانين في المقاهي والمطاعم، قرر البعض دخول عالم الأزياء، إذ تعد الراقصة دينا أحدث المنضمين إلى هذا المجال.

أعلنت دينا دخولها عالم الموضة وإطلاق ماركة جديدة للملابس تحمل اسمها دينا باي جينز، والمتخصصة في الملابس الرياضية والـ«كاجوال»، إضافة إلى عدد من ملابس السهرة، وذلك وفقًا لمقطع فيديو نشرته عبر حسابها على «إنستجرام».

سلمى أبو ضيف تطلق خط علامة تجارية لملابس السباحة.. وهيدي كرم تتجه لمستحضرات التجميل

ولم تكن دينا الوحيدة التي تقتحم عالم الموضة، فقد سبقها عدد من الفنانين، إذ أعلنت سلمى أبو ضيف إطلاق علامة تجارية متخصصة في تصميم ملابس السباحة باسم «by elma»، وهو المشروع الذي عملت عليه على مدار 3 سنوات، وفقًا لما نشرته عبر حسابها على «إنستجرام»، قائلة: «إلما هي ماركة ملابس سباحة مصممة بعناية لتناسب جميع الأجسام».

وبدأت هيدي كرم، في الفترة الأخيرة العمل على ماركة جديدة خاصة بمستحضرات العناية بالبشرة «Beauty By Heidy»، وهي مستحضرات مصنوعة من مواد طبيعية دون أي كيماويات، وفقًا لما أعلنته عبر حسابها على «إنستجرام».

عمرو دياب يقتحم عالم «البيزنس» بعطر وخط أزياء شبابي.. وهيفاء وهبي تطلق «Beau Voyou»

في 2019، أعلنت اللبنانية هيفاء وهبي إطلاق خط أزياء باسم «Beau Voyou»، إضافة إلى عمرو دياب الذي أطلق خط أزياء خاص به باسم «34»، ويتضمن عددًت من قطع الملابس الرياضية والإكسسورات للرجال، إضافة إلى عطر يحمل الاسم نفسه.

وكشف «الهضبة» أنَّ الجيل الجديد هو المستهدف من خط الأزياء الذي أطلقه العام الماضي، في بيام صحفي، موضحا أنه يقدم مجموعة ملابس تناسب الشباب على مستوى المنتجات العالمية ولكن بأسعار مناسبة، قائلا: «أشعر بالفخر أن هذه المنتجات يتم تصنيعها في مصر بمواصفات عالمية».

كما عمل عدد من النجوم العرب على إطلاق عطور تحمل أسمائهم، من بينهم اللبنانية إليسا التي تعد أول فنانة عربية تطلق عطراً خاصاً يحمل اسمها في 2007، بالتعاون مع إحدى شركات العطور الفرنسية الشهيرة، وحمل اسم «Elle d`Elissa»، وتتسع القائمة بعد ذلك لتشمل الإماراتية أحلام، وراغب علامة، ونانسي عجرم، وميريام فارس، إضافة إلى محمد رمضان.