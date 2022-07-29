السادسة لـ«الهضبة» في صيف 2022.. كلمات أغنية عمرو دياب باريس

يبحث جمهور «الهضبة» عبر محركات البحث على الإنترنت عن كلمات أغنية عمرو دياب باريس، التي تصدرت «تريند» منصات التواصل الاجتماعي بعد ساعات قليلة من إصدارها عبر إحدى المنصات الإلكترونية المتخصصة في الأغاني، لتكون الأغنية السادسة التي يصدرها «دياب» خلال موسم صيف 2022 بعد «اللوك الجديد»، «بحبك»، «وزير السعادة»، «ناس حلوة»، و«زمن المجالمة».

كلمات أغنية عمرو دياب باريس من تأليف الشاعر أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيي توزيع وسام عبدالمنعم، وجاء طرح الأغنية على منصة «أنغامي» قبل أيام من موعد حفله الجديد في مدينة العلمين، يوم 5 أغسطس المقبل، حيث من المقرر أن يقدم خلال الحفل أغانيه الجديدة بالإضافة إلى باقة من أشهر أعماله الغنائية التي يتفاعل معها الجمهور.

وجاء طرح الأغنية مساء أمس، بعد فترة من التأجيل، حيث كان من المقرر طرحها قبل عيد الأضحى، ولكن لم يكن تم الانتهاء منها بشكل كامل، فتقرر تأجيل طرحها حتى تكون جاهزة، وفقا لما كشف أحد المقربين من الهضبة لـ «الوطن».

كلمات أغنية عمرو دياب باريس

يا مكسر كل المقاييس

مين زيك طب كده في باريس

قمر جديد وعمل طفرة

وأنا اللي ويايا الشفرة

حفرتك مليون حفرة

وخطط ملت كل الكراريس

لما شفتك جت إشارة

دوخت حسيت بالحرارة

جايزة الأعلى بجدارة

في العصر الحديث

لو كان عندك ليا

سيب الباقي عليا

قدم ليا السبت أنا يا حبيبي

وأنا معاك للخميس

كلمات أغنية عمرو دياب باريس.. ليست التعاون الأول مع أيمن بهجت قمر

وتعتبر كلمات أغنية عمرو دياب باريس هي التعاون الرابع مع أيمن بهجت قمر في أغاني صيف 2022، حيث كتب الأخير كلمات أغنية «اللوك الجديد» وهي الأغنية الأولى التي طرحها الهضبة في الصيف الحالي، بالإضافة إلى أغنيتي «بحبك» و«ناس حلوة».

وبخلاف موسم صيف، جمع «الهضبة» و«قمر» مجموعة كبيرة من الأعمال الغنائية والتي تعتبر من الأغاني الشهيرة في مسيرة عمرو دياب الفنية من بينها «لسه بتحبه يا قلبي»، «لو كان يرضيك»، «كان طيب» و«صدقني خلاص»، بالإضافة إلى عدد من الأغاني الجديدة من بينها: «بحبه»، «نغمة الحرمان»، و«ده لو اتساب».