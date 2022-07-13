دينا تدخل مجال «البيزنس» وتستعد لإطلاق خط ملابس يحمل اسمها

أعلنت الفنانة دينا عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» دخولها مجال «البيزنس».

خط ملابس و«ماركة» باسم دينا

ونشرت دينا فيديو لها أعلنت من خلاله دخولها مجال البيزنس قائلة: «مساء الخير وعيد سعيد عليكو إن شاء الله، هعمل ماركة اسمها دينا باي جينز، ملابس رياضية وكاجوال وفيها سواريه بسيط»

دينا ومسلسل ملف سري

وشاركت الفنانة دينا في السباق الرمضاني الماضي خلال مسلسل «ملف سري» والذي يجمع مجموعة كبيرة من الفنانين، وهم هاني سلامة، عائشة بن أحمد، محمد محمود عبدالعزيز، محسن محيي الدين، نضال الشافعي، ماجد المصري، إيهاب فهمي، دنيا عبدالعزيز، إدوارد، مادلين طبر، مهند حسني، كارولين عزمي، دينا، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي.

وفي تصريح سابق للوطن قالت دينا عن شخصيتها في المسلسل: «سعدت بالأصداء وردود الفعل الإيجابية، كون (فريدة) شخصية ثرية درامياً، ومختلفة جذرياً عن سابق أدواري، لاسيما أنها ليست امرأة شعبية، وإنما تُعد سيدة أرستقراطية (هانم)، وشعرت بأنها أكبر من عمري، ومع ذلك أردت خوض التجربة، واستمتعت بكل تفاصيلها وكواليس تصويرها».