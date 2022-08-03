إصدار طابع تذكاري بمناسبة الاحتفال بيوم البريد العربي

أصدرت الهيئة القومية للبريد طابع بريد تذكاري بمناسبة الاحتفال بيوم البريد العربي، الذي يوافق 3 أغسطس من كل عام.

وقال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، إن الاحتفال بيوم البريد العربي يوضح أهمية قطـاع البريد في الدّول العربيّة، ويعبر عن التواصل العربي الدائم في مجال البريد لدفع آليات التعاون والنهوض بهذا القطاع الحيوي الهام، الذي يعد محركًا أساسيًّا للتنمية الاقتصادية الشاملة؛ لذا بادرت الهيئة القومية للبريد بالمشاركة في الاحتفال بيوم البريد العربي بإصدار طابع بريد تذكاري مشترك مع جميع الدول العربية لتوثيق هذا الحدث الهام.

الطوابع التذكارية وسيلة من وسائل الاتصال الثقافي

وأضاف الدكتور شريف فاروق، أن الطوابع التذكارية تعد وسيلة من وسائل الاتصال الثقافي بين مختلف دول العالم وشعوبه، وتوثق تاريخ الأمم على مر العصور؛ لذلك يحرص البريد المصري دائمًا على إصدار الطوابع التذكارية في الأحداث والمناسبات المهمة لتوثيقها وتخليدها.

وجدير بالذكر أن مقاس الطابع «4 سم في 5 سم» متعدد الألوان مؤمن ضد التزييف، وقيمته 10 جنيهات، ومزود بتقنية الـ QR Code بهدف خلق تجربة تفاعلية ثرية لمقتني هذه الطوابع تمكنهم من اكتساب المعرفة اللازمة حول هذه المناسبة بطريقة مبتكرة وجذابة.