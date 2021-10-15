البريد يصدر طابع بريد تذكاري بمناسبة إنشاء جامعة مصر للمعلوماتية

أصدرت الهيئة القومية للبريد، طابع بريد تذكاري بمناسبة إنشاء جامعة مصر للمعلوماتية، وهي جامعة أهلية أسستها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم العالي في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

توثيق وتخليد جامعة مصر للمعلوماتية

وأوضح الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الطابع يهدف لتوثيق وتخليد جامعة مصر للمعلوماتية التي تعد صرحا تعليميا رائدا معني بدعم الابتكار التكنولوجي، كما تمثل إحدى الخطوات الهامة نحو بناء مصر الرقمية، موضحا أن الجامعة تهدف إلى تأسيس قاعدة عريضة من خبراء المعلوماتية في العديد من المجالات المرتبطة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي تمثل أكثر المجالات التي تعمل على استشراف المستقبل، منها على سبيل المثال التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي وهندسة البيانات، والثورة الصناعية الرابعة، وصناعة الإلكترونيات، والتكنولوجيا المالية، وتحليل البيانات.

وأضاف «طلعت»، أن الجامعة تحرص على إقامة شراكات مع كبرى الجامعات الدولية المرموقة لتقديم خدمات علمية وبحثية وتطبيقية للطلاب بما يتواكب مع أحدث التقنيات والمعايير العالمية وشروط الجودة والاعتماد المصرية.

جامعة مصر للمعلوماتية منارة تساهم في بناء مجتمع متخصص في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

من جانبه، صرح الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن جامعة مصر للمعلوماتية تعد منارة تساهم في بناء مجتمع متخصص في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الحديثة، وتمثل نواة لتوفير بيئة إبداعية خلاقة لطلاب الجامعات، كما أنها تهدف لتوفير أيدي عاملة ماهرة ومدربة للعمل في الأسواق المحلية والدولية، وخاصة في ظل تزايد الطلب على هذا المجال؛ لذا بادرت الهيئة القومية للبريد بإصدار طابع بريد تذكاري لتوثيق هذا الحدث الهام.

الطوابع التذكارية تعد وسيلة من وسائل الاتصال الثقافي بين مختلف دول العالم وشعوبه

وأضاف «فاروق» أن الطوابع التذكارية تعد وسيلة من وسائل الاتصال الثقافي بين مختلف دول العالم وشعوبه؛ لذلك يحرص البريد المصري دائمًا على إصدار الطوابع والبطاقات التذكارية في الأحداث والمناسبات الهامة لتخليد تلك الأحداث وتوثيقها.

ويبلغ مقاس الطابع (3 سم * 5 سم) مؤمن ضد التزييف متعدد الألوان أوفست، وقيمته 5 جنيهات، ومزود بتقنية الـQR Code، بهدف خلق تجربة تفاعلية ثرية لمقتني هذه الطوابع تمكنهم من اكتساب المعرفة اللازمة حول هذه المناسبة بطريقة مبتكرة وجذابة.

جدير بالذكر أنه قد تم تشكيل مجلس أمناء جامعة مصر للمعلوماتية، برئاسة المستشارعدلي منصور، رئيس جمهورية مصر العربية السابق، وتتضمن 4 كليات هي «كلية علوم الحاسب والمعلومات، كلية الهندسة، كلية تكنولوجيا الأعمال، وكلية الفنون الرقمية والتصميم»، وتبدأ الدراسة بها خلال العام الدراسي الجاري؟

وقامت الجامعة بعقد شراكات مع جامعتي Purdue وMinnesota العالميتين، وجاري التفاوض مع جامعات عالمية أخرى في المجالات الدراسية التي تقدمها الجامعة، حيث تتيح الجامعة فرص للشباب المصري للتعلم على النحو الذي يضاهي النظم في الجامعات العالمية، كما تتيح الفرصة للطالب للدراسة في السنة الأخيرة في الخارج بمقر الجامعة الأجنبية الشريكة.