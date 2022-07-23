طابع بريد تذكاري بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ70 لثورة 23 يوليو

أصدرت الهيئة القومية للبريد، طابع بريد تذكاريًّا بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ70 لثورة 23 يوليو.

وقال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إنّ ثورة 23 يوليو، كانت أحد العوامل الرئيسية التي غيرت وجه الحياة في مصر، وضربت أروع الأمثلة لانحياز الجيش المصري العظيم لتطلعات الشعب وآماله فى الحياة التي تقوم على العدالة الاجتماعية، بما قدمته من دعم للطبقات الفقيرة وتأييد لحركات التحرر ضد الاستعمار الأجنبي؛ لذا بادرت الهيئة القومية للبريد بالمشاركة في الاحتفال بمرور 70 عاماً على ثورة يوليو بإصدار طابع بريد تذكاري لتوثيق هذا الحدث المهم في تاريخ الوطن.

الطوابع التذكارية توثق تاريخ الأمم على مر العصور

وأضاف «فاروق» في بيان، أن الطوابع التذكارية توثق تاريخ الأمم على مر العصور؛ لذلك تحرص الهيئة القومية للبريد دائمًا على إصدار الطوابع التذكارية في الأحداث والمناسبات المهمة لتخليد تلك الأحداث وتوثيقها.

تفاصيل طابع البريد الجديد

جدير بالذكر أن مقاس الطابع (4 سم في 5 سم) متعدد الألوان مؤمن ضد التزييف وقيمته 10 جنيهات، ومزود بتقنية الـQR Code بهدف خلق تجربة تفاعلية ثرية لمقتني هذه الطوابع تمكنهم من اكتساب المعرفة اللازمة حول هذه المناسبة بطريقة مبتكرة وجذابة.