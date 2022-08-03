أمريكا: عبور سفينة الحبوب الأوكرانية البحر الأسود يعزز الأمن الغذائي العالمي

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، إن عبور سفينة الحبوب الأوكرانية البحر الأسود خطوة أولى، ويجب مواصلة تطبيق الاتفاق لتعزيز الأمن الغذائي في العالم.

تصدير المنتجات الأوكرانية دون عوائق

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أكد أنتوني بلينكن، أنه على روسيا التقيد بالتزاماتها بما في ذلك تسهيل الصادرات دون عوائق للمنتجات الزراعية من موانئ البحر الأسود، مضيفا أن «معاناة الأوكرانيين والضعفاء في العالم ستستمر ما دامت روسيا ماضية في عدوانها».

وشدد «بلينكن» على ضرورة وقف روسيا هجماتها التي تدمر البنى التحتية الزراعية في أوكرانيا، وتجعل حقولها غير قابلة للاستغلال.

تصدير الحبوب الأوكرانية

يذكر أنه تمت الموافقة اليوم على إطلاق سفينة تضم أكثر من 26 ألف طن من المواد الغذائية الأوكرانية، وذلك بموجب اتفاق تصدير البحر الأسود لتصل إلى وجهتها النهائية في لبنان.

وذكر بيان لمقر الأمم المتحدة في فيينا، اليوم الأربعاء، أن فريق تفتيش مدنيا مشتركا يضم مسئولين من الاتحاد الروسي وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة تفقدوا السفينة التجارية «رازوني» اليوم حيث تم إجراء عمليات فحص للبضائع والطاقم بموجب مبادرة حبوب البحر الأسود الموقعة في 22 يوليو الماضي.

وأشار البيان إلى أن الموافقة على السفينة جاء تنفيذا للاتفاقية بين الاتحاد الروسي وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة حيث من المقرر أن تستأنف ثلاثة موانئ في أوكرانيا تصدير ملايين الأطنان من القمح والذرة ومحاصيل أخرى في وقت يشهد انعدام الأمن الغذائي العالمي.