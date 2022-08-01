انفجارات في مدينة «سكادوفسك» الساحلية جنوب أوكرانيا

دوت انفجارات في مدينة «سكادوفسك» الساحلية بإقليم خيرسون جنوب أوكرانيا، مساء أمس الأحد، فيما نشر سكان محليون مقاطع فيديو، أظهرت حريقًا واسع النطاق في المدينة الواقعة على البحر الأسود

مغادرة نحو 400 ألف أوكراني عبر «زابوريزهجيا»

من جانبه، قال أولكسندر ستاروخ رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في «زاباروجيا» جنوبي وسط أوكرانيا، إن منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا، أو ما تطلق عليه موسكو اسم «العملية العسكرية الخاصة»، في 24 فبراير الماضي، غادر حوالي 400000 أوكراني الأراضي عبر مدينة «زابوريزهجيا»، مشيرا في مقابلة مع وكالة الأنباء الأوكرانية «أوكرينفورم»، إلى تسجيل 106 آلاف كنازحين داخليًا.

زيلينسكي: روسيا تعيد نشر قوات عسكرية إضافية في جنوبي البلاد

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن روسيا تعيد نشر قوات عسكرية إضافية في جنوبي البلاد، مضيفا إن الأمر لن يساعد الجيش الروسي لأن القوات المسلحة الأوكرانية مستعدة للرد على أي نشاط جديد.

الرئيس الأوكراني يوقع قوانين بشأن ضمانات السلامة للصحفيين

وأشار زيلينسكي، في خطاب يومي، إلى أن جزء من القوات الروسية تم نقلها من مواقعها في الشرق إلى منطقة خيرسون ومنطقة «زاباروجيا»، فيما وقع الرئيس الأوكراني، قوانين بشأن ضمانات السلامة للصحفيين، ومساعدة النازحين داخلياً، وحماية السكان المدنيين.

بدورها، تعرضت سابين هيجنز زوجة الرئيس جمهورية أيرلندا مايكل هيجينز، لانتقادات واسعة بالداخل والخارج بعد نشرها رسالة حول ضرورة إجراء مفاوضات للسلام بين روسيا وأوكرانيا.

مدريد: الحرب دفعت «الاتحاد الأوروبي» لإعادة التفكير في التوسع

من جانبه، قال رئيس وزراء إسبانيا، بيدرو سانشيز، إن الحرب في أوكرانيا دفعت «الاتحاد الأوروبي» لإعادة التفكير في سياسة التوسع وفتح أبوابه للدول في شرقي أوروبا وغرب البلقان، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي وقت سابق، سعى مسؤولو الاتحاد، لتشجيع حكومات البلقان، على المضي قدما في الإصلاحات وسط مخاوف من الجهود الروسية لتعزيز نفوذها في المنطقة.

وأعرب سانشيز، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزراء مقدونيا الشمالية ديميتار كوفاتشيفسكي في «سكوبي»، عن دعم «مدريد» الكامل لمقدونيا الشمالية، في ترشحها للانضمام إلى «الاتحاد الأوروبي».