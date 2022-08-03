بتوجيهات رئاسية.. مصر تخلي مصابي انفجار في ليبيا لعلاجهم  

تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي إطار تضامن مصر مع شعب ليبيا الشقيق إثر انفجار شاحنة وقود بمدينة بنت بيه، ووقوع عدد من المصابين.

وأقلعت طائرة نقل عسكرية من طراز «سى 130» مجهزة طبيا من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى قاعدة بنينا العسكرية بمدينة بني غازي الليبية لنقل العشرات من المصابين بحالات حروق مختلفة إثر الحادث لتلقي العلاج بمستشفى القوات المسلحة بالحلمية للعظام والتكميل.

وقامت إدارة الخدمات الطبية على الفور برفع حالة الاستعداد لمستشفى القوات المسلحة بالحلمية للعظام والتكميل ودفع الأطقم الطبية بالأداوات والمستلزمات الطبية اللازمة على متن الطائرة، وتم نقل المصابين من قاعدة شرق القاهرة الجوية من خلال عدد من عربات الإسعاف المجهزة طبيا.

ويأتي الإخلاء الطبي للمصابين تأكيدا على الدور المصري المحوري، ومساندة لجهود الدولة الليبية في تجاوز كافة الأزمات التي تواجهها، وتقدم القيادة العامة للقوات المسلحة خالص تمنياتها للمصابيين بالشفاء العاجل.