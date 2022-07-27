القوات المسلحة تصدر «إنفوجراف» بشأن جهود قوات حرس الحدود في شهر

أعلنت القوات المسلحة، قبل قليل، تقريرا معلوماتيا «إنفوجراف»، بشأن جهود قوات حرس الحدود خلال شهر يوليو الحالي على الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، لتبسيط توصيل الجهود الكبيرة التي يبذلها «عيون مصر الساهرة» في حماية الأمن القومي للدولة، ومكافحة أنشطة التهريب.

وتضمن «الإنفوجراف»، ما أعلنته القوات المسلحة، في بيان صادر عنها أمس، عن ضبط رجال حرس الحدود، لعربيتي دفع رباعي في الاتجاه الاستراتيجي الغربي، يستقلها 3 مهربين مصريين، وبحوزتهم طائرة دون طيار، و2800 طلقة مختلفة الأعيرة، و1800 كيلو جرام من مخدر الحشيش، و262 هاتف محمول مختلف الأنواع، و150 ألف قرص مخدر، و13 بندقية مختلفة الأنواع، و6 خزن أنواع مختلفة.

كما اشتمل على نتائج أعمال التفتيش والتأمين للأنفاق والمعابر الحدودية المختلفة، والتي أسفرت عن ضبط 31 متهما، بحوزتهم 3822 هاتفا محمولا مهربا، و32 كيلو جرام من الأفيون، و2 طن حشيش، و70 كيلو جرام من مخدر الهيدرو، فضلاً عن كميات كبيرة من البضائع غير خالصة الرسوم الجمركية.

واحتوت أيضا ضبطيات قوات حرس الحدود، التي تضمنها «الإنفوجراف»، ضبط 122 جوال من الحجارة المخلوطة بالذهب، و12 جهازا للكشف والتنقيب عن المعادن، و13 عربة مختلفة الأنواع، و3 لودار، تستخدم في أعمال غير قانونية.

واشتملت أيضا على إحباط عمليات التسلل والهجرة غير الشرعية لـ927 فردا من جنسيات مختلفة.