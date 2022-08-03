ظهور مستريح جديد بأكتوبر جمع من ضحاياه 300 مليون جنيه: يبيع شقق وهمية

لم ينته مسلسل ظاهرة المستريح، التي ما زالت تظهر بين الحين والآخر بطريقة كبيرة بمختلف المحافظات، وزاد عدد الضحايا من الأهالي الذين أوهمهم النصاب، بتوظيف أموالهم وأن أموالهم ستزيد معه، وبين رغبة الأهالي في زيادة رأس المال، وبين أطماع النّصابين، ظهر مستريح جديد بمنطقة أكتوبر، الذي سلك طريقا آخر في النصب على ضحاياه، من خلال بيع وحدات سكنية لهم، لم يتم إنشاؤها.

«الوطن» تواصلت مع بعض الضحايا، لكشف تفاصيل النصب عليهم، بعدما أقنعهم ببيع وحدات سكنية في إحدى مناطق أكتوبر، كان من بينهم «عاطف. م»، أحد ضحايا مستريح أكتوبر، إنه تعرض لعملية نصب من قبل شخص باع وحدة سكنية له في مجمع سكني لم يتم إنشاؤه بمنطقة أكتوبر، مشيرا إلى أن النصاب صرف مبالغ كبيرة في الإعلانات والدعاية، لإقناع المواطنين بشراء وحدات سكنية داخل المجمع السكني الوهمي.

تزوير أوراق تثبت موافقة وزارة الإسكان

ولفت في حديثه لـ«الوطن»، إلى أن المشكو في حقه، زور أوراقا تثبت موافقة وزارة الإسكان على المشروع، كما زور تراخيص البناء والوحدات السكنية داخل ذلك المجمع السكني الوهمي، «قبل ما اشتري شوفت الورق كله، والمفروض إنه كان سليم».

وضعنا شقا عمرنا

بينما روت غادة علي تفاصيل إقناعهم لجمع المبالغ الهائلة، أنه اعتمد على الإقناع والتأثير من خلال جلب بعض الأشخاص المعروفة، في حملته الإعلانية، ما أدى إلى وقوع الكثير من الضحايا في شباكه، واشتروا بالفعل دون الانتباه إلى فخ النصاب، موضحة أن المتهم نصب على أكثر من 450 أسرة، بقيمة 300 مليون جنيه، هناك من الضحايا شخصيات تحمل جنسيات غير مصرية، وهناك أيضًا شخصيات عامة، قائلة: «وضعنا شقى عمرنا، وأوهمنا أن الوحدات السكنية ستكون جاهزة على أعلى مستوى».

المستريح يتمتع بأموالنا

تابعت أن ضحاياه حرروا العديد من المحاضر الرسمية، منها 5423، 5769، 8768، قسم شرطة العجوزة، و9401 جنح قسم النزهة، و6792، و9802، جنح قسم شرطة العجوزة، ضد النصاب بعد التأكد من أن قطعة الأرض التي سيقام عليها المجمع السكني لم تكن مسجلة، وتم الحكم فيها بأكثر من 41 سنة سجن في مختلف القضايا بين نصب وشيكات بدون رصيد، وكل تلك الأوراق التي اطلع عليها الضحايا كانت مزورة.

ومن الجدير بالذكر، أن الأمن ألقى القبض على شريك النصاب، بعد أخذ أحكام عليه، لكن النصاب الأساسي هارب حتى الآن، ويتمتع بأموال الضحايا، مطالبة رجال الأمن بسرعة القبض علي المستريح وتقديمه للعدالة، وإرجاع أموال الضحايا التي تقدر بـ300 مليون جنيه، وأننا قمنا بعمل وقفة احتجاجية أمام الأرض التي أوهمهُم النصاب بإنشاء المجمع السكني عليها.