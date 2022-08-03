عرض سيدة وابنيها على الطب الشرعي بعد تعرضهم للاعتداء من شقيقها بدمنهور

أمرت جهات التحقيق، اليوم، بعرض السيدة «سلوى. ح» التي تبلغ من العمر 50 عامًا، ونجلها «رامي. ر» صاحب الـ21 عامًا، وطفلتها «غادة. ر» ذات الـ15 عامًا، على مصلحة الطب الشرعي، بعد إصابتهم بإصابات بالغة، نتيجة التعدي عليهم بالضرب المبرح من قبل شقيق الأولى.

تفاصيل إصابات الضحايا

وطلبت جهات التحقيق، من مصلحة الطب الشرعي إمدادها بالتقرير اللازم، بعد الانتهاء من فحص الضحايا، وكان الشاب «رامي» مصابًا بكامل وجهه، ما أدى إلى تشويه ملامحه، فضلًا عن إصابة والدته بمنطقة الرأس، أما شقيقته فهي مصابة بذراعها بالكامل، وتم حجزهم في مستشفى دمنهور لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي قسم شرطة بندر دمنهور، بلاغا من أحد الأشخاص، يفيد بتعدي المدعو أيمن حسن وزوجته وشخص مجهول «بلطجي»، على زوجته وأبنائه مسببين لهم عدة إصابات بالغة، نُقلوا على أثرها إلى المستشفى، وحُرر محضر بالواقعة 11716 لسنة 2022.

صلة قرابة المتهم بالضحايا

وكشفت التحريات أن المشكو بحقهم هو شقيق السيدة «سلوى. ح» التي تبلغ من العمر 50 عامًا، وزوجته وشخص مجهول، وأن سبب الشجار بين الطرفين وجود خلافات أسرية بينهم، وأن الشخص المجهول تم الاستعانة به من قبل زوجة الأخ في التعدي على شقيقة زوجها وأولادها.