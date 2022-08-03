«الأعلى لتنظيم الإعلام» يعلن وقف برنامج إيمي تاتو

قررت هيئة المكتب بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وقف برنامج إيمي تاتو، على قناة «الشمس»، بعد أن تلقى المجلس شكاوى كثيرة حول خرق البرنامج للأكواد الإعلامية ومخالفة شروط الترخيص الصادر للقناة.

تحويل المسؤول القانوني للتحقيق

وقررت هيئة المكتب بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أيضا، تحويل المسؤول القانوني للتحقيق في المخالفات المنسوبة للقناة، وذلك في بيان للمجلس عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك».