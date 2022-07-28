«الأعلى للإعلام» يشيد بقرار المتحدة ويطالب الأهلي والزمالك بالالتزام

أشاد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، بالقرار الذي اتخذته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بخصوص إدارة وتشغيل قناتب الأهلي والزمالك.

وطالب كرم جبر، رئيس المجلس، ناديي الأهلي والزمالك والنقاد الرياضيين الالتزام بالتوصيات التي اتفق عليها الجميع في المؤتمر، الذي عقد بمقر المجلس بتاريخ 23 فبراير 2022، وتتضمن الضوابط التالية:

عدم المساس بالأعراض والسمعة الشخصية للمتنافسين

1- البعد عن التجريج الشخصي والانتقادات التي تتناول الأشخاص، بأي صورة من الصور وكذلك عدم المساس بالأعراض والسمعة الشخصية للمتنافسين، وإعلاء القيم الأخلاقية والسلوكية.

2- احترام مشاعر الأطراف المتنافسة من الفرق واللاعبين والجمهور، والبعد عن أساليب السخرية.

3- مساندة المنتخب المصري والأندية المصرية المشاركة في البطولات الدولية.

الكود الإعلامي الرياضي الصادر عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

4- كما طالب جبر بالالتزام بالكود الإعلامي الرياضي الصادر عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بقرار رقم 62 لسنة 2019 والمنشور بالجريدة الرسمية والذي ينص على الآتي: الحفاظ على حيوية الأحداث الرياضية وإثارتها ومتعتها التي تحفظ للرياضة مكانتها وتأثيراتها الإيجابية القادرة على اجتذاب قطاعات عريضة من المجتمع دون الانزلاق إلى إثارة التعصب أو إثارة أية نعرات دينية أو طائفية، ودون إتيان ما من شأنه التشجيع على العنف أو تعكير الأمن والسلام بين الجماهير، ودون مخالفة أياً من القواعد التي تتضمنها القوانين.

5- نشر وتدعيم القيم الرياضية الإيجابية التي تضع المنافسة في خدمة التنمية الصحيحة للعلاقات الإنسانية.

عدم الإساءة إلى الفرق والمنتخبات الرياضية

6- عدم الإساءة إلى الفرق والمنتخبات الرياضية المحلية أو تلك التي تنتمي إلى دول أخرى من حيث الشكل أو اللون أو نوع الجنس أو الثقافة، وعدم الخروج على مقتضيات المعالجة الإعلامية أو الصحفية المهنية إلى أبعاد سياسية أو ثقافية أو اجتماعية أو أمنية أو غير ذلك مما قد يسبب مشكلات بين الحكومات أو الشعوب أو فئات المجتمع، وعدم استخدام المنافسات الرياضية في ما من شأنه التأثير السلبي على الوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو تحقيق الاستقرار في المجتمع، أو في نشر العنف أو الإحباط.

لجان الرصد بالأعلى للإعلام تراقب المواد إعلامية

7- عدم افتعال المشاكل والتراشق اللفظي مع أطراف أخرى. قيام المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية بتحفيز الرأي العام على إدانة العنف المرتبط بالأحداث الرياضية سيما كرة القدم.

وأكد رئيس الأعلى للإعلام، أنّ لجان الرصد بالمجلس تراقب عن كثب ما يتم بثه من مواد إعلامية واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون.