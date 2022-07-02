أمين «الأعلى للإعلام»: «السوشيال ميديا» غول يهدد الجميع

علق المستشار محمود فوزي الأمين العام للمجلس الأعلى تنظيم الإعلام على ظاهرة البث المباشر الذي يقوم به المواطنون عن «التريندات» المختلفة، قائلا «السوشيال ميديا أصبحت غول يهدد الجميع والكلام ده مش في مصر بس لكن الكلام ده في كل دول العالم، وكل الدول أصبحت متفقة على ضرورة وضع ضوابط لكيفية النشر على الإنترنت والمصادر المفتوحة وخصوصا السوشيال ميديا».

فوزي: المشرع افترض أن الحسابات الشخصية وسائل إعلام مصغرة

وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامج «مانشيت» المذاع عبر فضائية «cbc» أن مصر لديها القانون رقم 180 لعام 2018، الذي احتوى نصًا جريئًا إذ ألزم كل المواقع والحسابات الشخصية التي يتخطى عدد متابعيها 5000 ببعض ما تلتزم به وسائل الإعلام، من بينها عدم نشر الرذيلة ولا يحرض على جريمة ولا على إرهاب أو عنف أو يدعمه، مشيرًا إلى أن المشرع افترض أن هذه الحسابات وسائل إعلام مصغرة.

«الأعلى لتنظيم الإعلام» يحذر من النقل عن المصادر المجهلة

وشدد «فوزي» على ضرورة تدخل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حتى في الحسابات الشخصية على مواقع التواصل التي يقل عدد متابعيها عن 5000 شخص لضبط المشهد عبر السوشيال ميديا، وحذر الأمين العام للمجلس الأعلى تنظيم الإعلام وسائل الإعلام والصحف من النقل عن مصادر مجهلة.

وأكّد أنَّ القانون المصري المنظم لأعمال الصحافة والإعلام التزم بالمعايير العالمية، مشددًا على أنَّ مواد القانون لم تخرج عن المعايير العالمية المنظمة للصحافة والإعلام ضاربًا المثل بمنع نشر أخبار متعلقة بالتمييز بين المواطنين على أي أساس أو نشر خطاب الكراهية والعنف والإرهاب والإباحية، مضيفًا أنَّه لا يمكن لأحد أن يختلف على ذلك.

وأضاف أنَّ الغرض من هذه المعايير هو حماية المواطنين وحماية المجتمع وحماية العمل المشروع، مشيرًا إلى أنَّ تنظيم الإعلام المرئي والمسموع والإلكتروني عن طريق مجموعة من الأكواد والمعايير والضوابط التي يتعين على الصحف والمواقع الإلكترونية والقنوات الالتزام بها، لافتًا إلى أنه حال مخالفة هذه المعايير يتم تطبيق لائحة الجزاءات والتي تبدأ من لفت النظر