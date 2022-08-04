أسرة ضحية «ركنة العربية» تروي تفاصيل مؤلمة: سندنا في الدنيا راح

«قاله ده مكاني وبركن فيه كل يوم، وطلع المطواة وطعنه في قلبه بالسكين».. الكلمات السابقة كانت على لسان والدة الشاب «كرم نصر»، الذي قتل على يد جاره بسبب خلافات على ركنة سيارة التاكسي الخاص به، بشارع البوهي بدائرة قسم شرطة إمبابة، نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، ودموعها تسيل من الدمع حزنًا على فراق نجلها، الذي قتل في لحظة غدر عندما دخل في عتاب مع جاره، مؤكدة أنّ ابنها لم يكن له أعداء طوال أيام حياته، وكان هو السند لها، بعمله على سيارته ليلا ونهارًا: «مكانش بيبخل علينا بحاجة، الأسرة بعده اتفككت».

مالحقش يفرح بأولاده

عمة المجني عليه تحدّثت لـ«الوطن»، قائلة إنّ «المتهم كان مستقصد كرم، وكان ديما يستناه عشان يتخانق معاه لما يركن عربيته تحت البيت، كان بيقوله المكان ده بتاعي ومتركنش هنا تاني، ولما كرم اعترض طعنه بسكين في قلبه، أولاده اتيتموا وملحقش يفرح بيهم».

عربية للبيع بداية الشرارة

وتابعت: «بداية الغل اللي ملا قلب المتهم من ناحية المجني عليه، إنّه قبل شهرين عرض عربيته للبيع، وكرم كان عاوز يشتريها بس محصلش نصيب، هو بقي كان عاوز يبيعله بالعافية».

كاميرات المراقبة رصدت الواقعة

ولفتت زوجة المجني عليه، إلى أنّه من وقت تلاحم المتهم بزوجي المجني عليه، كاميرات المراقبة الموجودة بالشارع رصدت الواقعة من البداية حتى الطعن، قائلة: «راح سندنا في الدنيا.. ومفيش حد هيعولنا، نفسنا زي ما قتل زوجي المتهم نشوفه متعلق في حبل المشنقة».