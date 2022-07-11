تفاصيل مقتل عاطل وتاجر في مشاجرتين بمدينة نصر والمعصرة

لقي عاطل مصرعه في مشاجرة بمدينة نصر لخلافات مالية، وتمكنت المباحث من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، كما ألقت أجهزة الأمن القبض على صاحب ورشة قتل صاحب محل دواجن بمنطقة المعصرة بسبب خلافات الجيرة.

مشاجرة تنهي حياة عاطل بمدينة نصر

تلقى قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة بلاغًا بحدوث مشاجرة ووجود متوفي بدائرة القسم، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين طرف عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم، وعاطل آخر، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم، بسبب خلافات على مبلغ مالي سبق وأن اقترضه المجني عليه من الجاني.

وكشفت التحريات أن الأمر تطور إلى مشاجرة قام على إثرها المتهم بالتعدي على المجني عليه باستخدام سلاح أبيض مُحدثاً إصابته التي أودت بحياته ولاذ بالفرار.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطه، وبحوزته السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة، واعترف المتهم بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

مقتل شاب في مشاجرة

كما كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص بالقاهرة خلال مشاجرة، وتحديد وضبط مرتكب الواقعة.

وتبلغ لقسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة، نشوب مشاجرة ووجود متوفي بدائرة القسم، وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين صاحب محل دواجن وصاحب ورشة بسبب قيام الأول بوضع أقفاص الطيور الخاصة بالمحل أمام الورشة ملك الطرف الثاني، تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الأخير بالتعدي على المجني عليه بالضرب باستخدام «شومة»، محدثاً إصابته التي أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته الأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بجريمته على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المتهم للنيابة التي تولت التحقيق.