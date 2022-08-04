نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس من خلال رابط واحد

ينتظر طلاب الثانوية العامة 2022 وأولياء الأمور، الموعد الذي حدده وزير التربية والتعليم طارق شوقي، لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، قبل نهاية الأسبوع الأول من أغسطس الجاري.

وفي هذا الإطار، تسعى بوابة «الوطن»، لإتاحة الفرصة لجميع طلاب الثانوية العامة 2022، لتسجيل أسمائهم ورقم الجلوس، للاستعلام السريع عن نتيجة الثانوية العامة 2022، بمجرد إعلانها رسميًا من جانب وزارة التربية والتعليم، ضمن الخدمات الإخبارية المتنوعة، التي تحرص بوابة «الوطن»، على تقديمها بشكل يومي ودائم لجميع المواطنين.

رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022

بخطوات بسيطة وسهلة، يستطيع طلاب الثانوية العامة الحصول على النتيجة، وذلك عبر تسجيل كافة البيانات الخاصة بالطالب، وانتظار وصولها إليه في رسالة هاتفية، بعد اعتمادها من وزير التربية والتعليم.

- الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022، من خلال رابط «الوطن».

- كتابة اسم الطالب رباعي.

- كتابة رقم الجلوس.

- اختيار الشعبة.

- اختيار المحافظة.

- كتابة البريد الإلكتروني.

- كتابة رقم التليفون.

- الضغط على الأيقونة الخاصة بسجل الآن.

موعد نتيجة الثانوية العامة 2022

يذكر أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أعلن في تصريحات تليفزيونية، موعد نتيجة الثانوية العامة 2022، خلال الأيام المقبلة، بعد إعلان أسماء الأوائل مباشرة.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن تصحيح أوراق الإجابات تم بشكل إلكتروني ودون أي تدخل بشري، ولهذا سيحصل كل طالب أدى امتحانات الثانوية العامة، على الدرجات التي يستحقها تماما، ودون أي ظلم، أو أخطاء.