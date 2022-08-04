«آداب الإسكندرية» توفر طباعة الإفادات داخل الكلية: «لعدم الاستغلال»

أعلنت كلية الآداب جامعة الإسكندرية، تحويل جميع الخدمات الخاصة «الإفادات، الإفادات التراكمية، الشهادات، وغيرها» المقدمة على الموقع الرسمي للكلية، وذلك لجميع الطلاب «كل الفرق، الخريجين، الدراسات العليا» ليتم تقديم كل تلك الخدمات عن طريق مركز التتدريب وتكنولوجيا المعلومات «IT» بالكلية، حيث لن تتاح بأي طريقة من خارج الكلية.

استخراج الإفادات من آداب الإسكندرية بـ10 جنيهات

وأرجعت كلية الآداب جامعة الإسكندرية، ذلك القرار في بيان لها، على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أنه حرصا على عدم استغلال الطلاب والخريجين من المكاتب الخارجية، حيث يتم طباعة الإفادات لهم بما يقدر بـ20 أو 30 جنيها مع وجود بعد الأخطاء في كتابة البيانات، فيما تقدمه الكلية بـ10 جنيهات مع تدوين البيانات بشكل صحيح.

أسباب ازدحام الطلاب على استخراج الإفادات

فيما اشتكى أحد الطلاب من ازدحام الطلاب على الـ«IT» في واقعة حدثت منذ عدة أيام، وهو ما أكدت عليه الكلية في ردها عليه مؤكدة أن ذلك الازدحام جاء نتيجة تغيير الكابل الرئيسي على مستوى المجمع النظري، مؤكدين على استمرار العملية دون أي معوقات.

سبب القرار الجديد في كلية الآداب جامعة الإسكندرية

وأكدت الكلية في تفسيرها لهذا القرار الجديد، أن الخدمة لسنوات طويلة كانت مجانية ومتاحة عن طريق الموقع، ولكن على أرض الواقع أغلبية الطلاب استخدموا الخدمة عن طريق «السيبرات» ما نتج عنه أخطاء ومشاكل متكررة في التسجيل واختيار نوع الخدمة للطالب وغيره، وبالتالي هذا من أجل علاج مشكلة قائمة بالفعل.