رئيس اتحاد طلاب «آداب الإسكندرية»: نساعد الطلبة على اكتشاف مواهبهم

قال مايكل ماجد مفيد، رئيس اتحاد طلاب كلية الآداب جامعة الإسكندرية والمقيد بالفرقة الثالثة في قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية، إن اتحاد طلاب آداب هو سبب كبير لنجاحه في كثير من جوانب الحياة، مؤكداً أن ترشحه في هذا العام هو شيء لا يوصف من شدة عظمته ولتحقيق أهداف كثيرة في مساعدة الطلبة وظهور كل المواهب من جميع النواحي العلمية والأنشطة بكافة أنواعها.

من رئيس اتحاد طلاب كلية الآداب جامعة الإسكندرية؟

وأضاف رئيس اتحاد طلاب آداب الإسكندرية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تعلم الكثير من شخصيات كبيرة في عدة ورش وهذا مثل له دعم كبير من وقت دخوله الاتحاد، مؤكداً أن روح العمل التطوعي بداخله منذ الصغر وفي المرحلة الثانوية كان ضمن اتحاد المدارس في المرحلة الثانوية وبعدها استكمل النشاط في المرحلة الجامعية في كلية الآداب جامعة الإسكندرية.

رؤية اتحاد طلاب آداب الإسكندرية الجديد

ولفت إلى أنه تم ترشيحه وتزكيته من زملائه الطلاب المتواجدين معه في الاتحاد، مؤكداً أن رؤيته تتمثل في تحقيق كل ما هو جديد من أفكار يستفيد منها الجميع، مع العمل على سد احتياجات الزملاء بكافة المطالب.

وأكد أن اتحاد طلاب آداب مستمر في التميز والتألق الذي كان عليه، موضحا نأمل أن تكون سنة مميزة ونحقق فيها كل الأهداف مع النائبة والأمناء والأمناء المساعدين أي المجلس ككل.