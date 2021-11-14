أسماء المقبولين بقسم الإعلام بـ«آداب الإسكندرية» في المرحلة الثانية

أعلن قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، قبول 57 طالبا وطالبة في المرحلة الثانية من التقديم، وذلك ممن اجتازوا المقابلة الشخصية، ونُظر في إمكانية قبول بعضهم تعويضا عن الطلاب الذين أعلنوا انسحابهم من القسم بعد تجاوز المقابلة الشخصية.

يحق للطلاب حضور المحاضرات اعتبارا من اليوم

وحصلت «الوطن» على أسماء الطلاب المقبولين الجدد في قسم الإعلام، حيث يمكن لهم حضور المحاضرات بدءًا من اليوم، كونهم أصبحوا ضمن القوام الأساسي لقسم الإعلام في جامعة الإسكندرية، والذي يشهد فتح باب التقديم لأول مرة لطلاب الانتساب والانتساب الموجه، إضافة لطلاب الانتظام، حيث يسرى علي جميع الطلاب كل الشروط.

أوراق يجب تسليمها في قسم الإعلام

جاء ذلك بعدما تمكن هؤلاء الطلاب من اجتياز الشروط الموضوعة لهم، والتي تمثلت في أن يكون الطالب قد اجتاز مسبقاً شروط اختبارات القبول في قسم الإعلام بالإسكندرية والتقدم بتلك الأوراق:

- صورة شهادة الثانوية عامة.

- صورة بطاقة الترشح.

- صورة البطاقة الشخصية.

- إقرار بموافقة ولي أمر الطالب على سفره للتدريب خارج الإسكندرية مع تحمله كل النفقات.

- إقرار من طلاب الانتساب أو الانتساب الموجه بالالتزام بحضور المحاضرات وفقًا للائحة القسم.

جدير بالذكر، أن قسم الإعلام كلية الآداب جامعة الإسكندرية يعد أحد أهم وأبرز أقسام الكلية، والتي تشهد هذا العام إتاحة القبول لطلاب الانتساب للمرة الأولى، حيث كان المعتاد قبول طلاب الانتظام فقط نظراً لمعايير الدراسة في القسم التي تعتمد على نظام الساعات المعتمدة وضرورة الحضور.