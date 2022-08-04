خواكين فينيكس يعود بالجزء الثاني من «Joker» في 2024

يعود النجم خواكين فينيكس إلى شخصية «الجوكر» التي حاز عنها جائزة أوسكار أفضل ممثل عام 2020، حيث حددت الشركة المنتجة 4 أكتوبر 2024 لطرح الجزء الثاني من الفيلم بعنوان «Joker: Folie à Deux»، بعد خمس سنوات بالضبط من إطلاق الفيلم الأول، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

يعود تود فيليبس، الذي قاد فيلم «Joker» إلى 11 ترشيحًا لجوائز الأوسكار، لإخراج الجزء الثاني، كما يشارك في كتابة السيناريو مع سكوت سيلفر، وتجري مفاوضات حاليا مع ليدي جاجا لأداء شخصية «هارلي كوين» ضمن أحداث الجزء الثاني من الفيلم.

خواكين فينيكس يحصل على 20 مليون دولار لتقديم الجزء الثاني من «Joker»

كان من المفترض أن يكون «Joker» فيلمًا مستقلاً، ولكن بعد أن حقق أكثر من مليار دولار عالميًا، وترشح لـ11 جائزة أوسكار حصل منهم على جائزتين، بدأت الشركة المنتجة العمل على جزء ثان من الفيلم، ويتقاضى «فينيكس» عن فيلم «Joker: Folie à Deux» ما يصل لـ20 مليون دولار، بالرغم أن تكلف إنتاج الفيلم الأول 62.5 مليون دولار، وهي ميزانية متحفظة بشكل كبير لتلك النوعية من الأفلام.

«Warner Bros» تكافح من أجل إنقاذ عالم «DC» السينمائي

وعلى الجانب الآخر، أعلنت شركة «Warner Bros» إلغاء فيلم «Batgirl» الذي تبلغ ميزانيته 90 مليون دولار، حيث تكافح الشركة من أجل إنقاذ عالم «DC» السينمائي، المتعثر في الفترة الأخيرة من بينها الجزء الثاني من «The Suicide Squad»، الذي افتتح في نفس الوقت في السينمات عام 2021، وفشل في شباك التذاكر.

لا تزال الشركة تكافح من أجل خطط فيلم «The Flash»، بقيمة 200 مليون دولار المقرر طرحه في 2023، ولكن بطله عزرا ميلر تصدر العناوين الرئيسية أكثر من مرة بسبب إدعاءات إساءة المعاملة وسوء السلوك.