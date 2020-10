في يوم ميلاده.. جوائز حصل عليها خواكين فينيكس خلال مسيرته

مشوار طويل أبدع فيه الممثل خواكين فينيكس من خلال الأدوار التي قدمها في أعماله، والتي تنوعت ما بين الأفلام والمسلسلات، وزاد عددها عن 50 عملًا.

ولد خواكين فينيكس في 28 أكتوبر عام 1974، ليتم اليوم عامه الـ46، وبدأ حياته الفنية وهو في عمر الـ8 سنوات، بعدما شارك في مسلسل "Seven Brides for Seven Brothers" عام 1982، أما آخر أعماله فهي فيلم "جوكر" والذي حصد عنه جائزة أوسكار دور رئيسي.

وما بين العمل الأول والأخير أبدع خواكين، ليحصد عددًا كبيرًا من الجوائز عن أدواره نذكرها في التقرير التالي.

رُشح "خواكين" لجائزة الأوسكار 4 مرات، حصد منها الجائزة مرة واحدة، وجاءت الترشيحات كالآتي:

1- Gladiator – أول ترشيح أوسكار

جسد "خواكين" في الفيلم دور الإمبراطور الفاسد كومودس، أمام النجم راسل كرو الذي أدى دور المصارع ماكسيموس، في الفيلم الذي أخرجه ريدلي سكوت.

وبلغت تكلفة إنتاج الفيلم 103 ملايين دولار بحسب موقع IMDB، وتخطت أرباحه حاجز 460 مليون دولار، ورُشح لـ12 جائزة أوسكار، عام 2001، بينها أول ترشيح في حياة "خواكين" في فئة أفضل ممثل دور مساعد، لكنه لم يحصدها.

2- Walk the Line

جسد فيه السيرة الذاتية للمغني الأمريكي الراحل جوني كاشي، وكان من إخراج جيمس مانجولد.

وفي عام 2006 رُشح الفيلم لـ5 جوائز أوسكار، بينها ترشيح "خواكين" في فئة أفضل ممثل دور رئيسي لكنه لم يحصدها.

3- The Master

الفيلم أخرجه وكتبه بول توماس أندرسون، ونافس "خواكين" وقتها في فئة أفضل ممثل دور رئيسي، لكنها ذهبت لدانيال داي لويس عن دوره في لينكولن.

4- جوكر – حصدها خواكين

العام الجاري حصد خواكين الأوسكار الأولى له في رابع مرة يترشح لها، بعدما قدم أداء شديد التميز في فيلم جوكر.

والفيلم من إخراج توم فيليبس، وحقق نجاحًا كبيرًا، وتخطت أرباحه المليار دولار، وتقييمه 8.5 من 10 على موقع IMDB.

خواكين وجولدن جلوب

رُشح "خواكين" للجائزة 6 مرات وحصدها مرتين، الأولى عن دوره الرئيسي في Walk the Line، والثانية عن دوره في جوكر.

جوائز أخرى

رُشح خواكين فينيكس لجائزة "بافتا" 4 مرات وحصدها مرة، ورُشح مرتين لجائزة الفيلم البريطاني المستقل، وحصد جائزة أفضل ممثل من مهرجان كان السينمائي عام 2017 عن دوره في فيلم You Were Never Really Here وغيرها العديد من الجوائز.