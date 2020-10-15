خواكين فينيكس يجسد دور نابليون بونابرت في فيلم Kitbag

في مفاجأة سارة لجمهوره، تم الإعلان عن قيام الممثل صاحب جائزة أوسكار خواكين فينيكس، بتجسيد دور نابليون بونابرت في فيلم جديد عنوانه Kitbag. وسيتولى ريدلي سكوت إخراج العمل، بحسب موقع Variety.

يركز فيلم Kitbag على أصول نابليون وعلاقته مع زوجته جوزفين.

وقاد نابليون الحملات العسكرية خلال الحروب الفرنسية وكان إمبراطور فرنسا منذ عام 1804 حتى عام 1814، وقاد البلاد في سلسلة من المعارك قبل هزيمته في معركة واترلو، بعدها تم نفيه أولاً إلى جزيرة إلبا ثم إلى الجزيرة إلى سانت هيلانة، حيث توفي عام 1821 عن عمر يناهز 51 عامًا.

ريدلي سكوت صاحبة فكرة المشروع والذي يشارك في إنتاجه من خلال شركة Scott Free للإنتاج مع المنتج كيفن والش أيضًا، وسيتولى ديفيد سكاربا كتابة السيناريو.

وتعاون خواكين فينيكس مع المخرج والمنتج ريدلي سكوت من قبل من خلال الفيلم الأيقوني "المصارع".

رشح المصارع وقتها لـ 12 جائزة أوسكار، حصد منها 5، وهي أفضل ممثل دور رئيسي وحصدها راسل كرو، أفضل تصميم أزياء، أفضل صوت وأفضل مؤثرات بصرية.

ومخرج الفيلم ريدلي سكوت ولد عام 1937 في لندن، وقام بإخراج أكثر من 50 عملا فنيا، وشارك في إنتاج 140 عملا، وترشح لجائزة أوسكار 4 مرات.

أما خواكين فينكيس، ولد 28 أكتوبر 1974، وعلى مدار مشواره الفنى، قدم أفلاماً مميزة، كانت بصمته واضحة فيها، ومثّل «خواكين» فى 54 عملاً فنياً، من أشهرها فيلم «المصارع»، حيث قدم دور «كومودوس»، وترشح عنه لأول جائزة أوسكار له، كأفضل دور مساعد.

ولـ«خواكين» ظهور مميز فى فيلم فندق رواندا، والذي تدور أحداثه خلال الحرب الأهلية فى رواندا، وفى عام 2005، جسد السيرة الذاتية للمغنى الأمريكى جونى كاش، ونال عنه «خواكين» ثانى ترشيح للأوسكار كأفضل ممثل دور رئيسى لكنه لم يحصل عليها.

فى عام 2013 نال ثالث ترشيح للأوسكار، عن أدائه فى فيلم «The Master» لكنه لم يحصل عليها، وفى 2013، قدم واحداً من أهم أفلامه وهو «Her».

قدم خواكين آداء شديد التميز في فيلم جوكر العام الجاري، وأشاد به النقاد وحقق أرباحا مرتفعة بعد عرضه في دول مختلفة، وحصد عنه جائزة أوسكار أفضل ممثل دور رئيسي.