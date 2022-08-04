«فودة»: الانتهاء من تقنين كل مخالفات البناء بجنوب سيناء في 2023

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، إن مجالس المدن تقوم بتلقي واستكمال إجراءات تقنين أوضاع مخالفات البناء.

وأضاف أن كل مجلس مدينة لديه لجنة خاصة بالتقنين، تقوم بتلقي الطلبات واستكمال الأوراق المطلوبة لكل مواطن يتقدم بملف التقنين، مشيرا إلى أن مواطني جنوب سيناء لديهم وعي بالسير في إجراءات التقنين طبقا للقانون.

وشدد المحافظ علي ضرورة سرعة البت في ملفات تقنين الأوضاع، حتى يتمكن المواطنون من توصيل المرافق والخدمات.

2000 طلب تقنين

وأكد اللواء خالد فودة، أن اللجان المشكلة في مجالس المدن لتلقي طلبات التقنين استقبلت ما يقرب من 2000 طلب تقنين أراض سكنية، مشيرا إلى البت في 1000 حالة وفقا لقانون 48.

وتابع، أن هناك حالات تقنين أوضاع لأراض زراعية، إذ تقدم نحو 850 مواطنا بطلبات في هذا السياق.

سرعة إنهاء الإجراءات

وقال محافظ جنوب سيناء، إنه وجه بسرعة إنهاء إجراءات التقنين للمواطنين، من أجل أن يتمكن المواطن من الحصول على عقد بيته، مشيراً إلى أن عام 2023 سيشهد الانتهاء تماما من جميع أعمال لجان التقنين السكني بجنوب سيناء.

وأشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وجه بضرورة سرعة الانتهاء من ملف التقنين، إضافة إلى التصالح في مخالفات البناء، حيث جرت الموافقة على نحو 2500 طلب تصالح علي مستوى المحافظة، والحصول على نموذج 10 من أجل الحصول علي موافقة لتوصيل المرافق للمباني المخالفة.