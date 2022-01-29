برلماني: 20 ألف جمعية أهلية لم تتقدم بأوراق تقنين الأوضاع حتى الآن

أشاد طلعت عبدالقوي عضو مجلس النواب، ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، بقرار الحكومة المصرية بمد مهلة توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية إلى يناير 2023، فذكر أن القانون ينص على أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية يجب أن توفق أوضاعها خلال سنة من صدور اللائحة التنفيذية، مؤكدًا أن عدد الجمعيات الأهلية 52 ألف جمعية على مستوى الجمهورية، وكانت هناك مشكلة في التسجيل الالكتروني لبعض الجمعيات.

لم تكن هناك فرصة كاملة لكل الجمعيات الأهلية للتسجيل

وأضاف «عبدالقوي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، الذي يُعرض على قناة «صدى البلد»، أن موقع وزارة التضامن الذي يجري التسجيل عليه، جرى تدشينه في سبتمبر 2021، وبالتالي لم تكن هناك فرصة كاملة لكل الجمعيات الأهلية للتسجيل على الموقع الإلكتروني، لتوفيق أوضاعها، مؤكدًا أن هناك 32 ألف جمعية أهلية تقدمت وسجلت على موقع وزارة التضامن لتوفيق أوضاعها.

28 ألف جمعية فقط استوفت أوراق تقنين الأوضاع

وأوضح عضو مجلس النواب، ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أن هناك 28 ألف جمعية فقط استوفت أوراق تقنين الأوضاع، وهناك 20 ألف جمعية لم تتقدم بأوراق لتقنين أوضاعها، وهناك بعض الجمعيات وجدت صعوبة في تسجيل الأوراق لتقنين أوضاعها، وجرى منح فرصة إضافية للجمعيات المتبقية لتوفيق أوضاعها لمدة سنة تنتهي مع نهاية 2022.

حصول الجمعيات الأهلية على تمويل من الخارج قانوني

وأضاف أن أي جمعية لن توفق أوضاعها سيجري حلها وتحويل أموالها إلى صندوق الجمعيات الأهلية، مضيفا أنه طبقا للقانون الجديد لا توجد جمعية تمارس نشاطًا حزبيًا أو سياسيًا أو نقابيًا، لأن دورها تنمية المجتمع فقط، وعلى الجمعيات عدم ممارسة نشاط يهدد أمن الوطن، مؤكدًا أن حصول الجمعيات الأهلية على تمويل من الخارج قانوني والدولة تدعمه، بشرط الحصول على موافقة من وزارة التضامن.