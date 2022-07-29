مصدر حكومي: فتح باب التصالح في مخالفات البناء بعد صدور القانون قريبا

يتساءل عدد كبير من المواطنين عن حقيقة فتح باب التصالح في مخالفات البناء مرة أخرى حتى يتمكن أصحاب حالات المخالفات الموجودة حاليا من تقنين الوضع خلال الفترة المقبلة.

في هذا الشأن، أكد مصدر حكومي أن الهدف من تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء الجاري حاليا وتقوم جهات حكومية على عمل قانون جديد يتفادى كل السلبيات التي ظهرت في تطبيق القانون السابق الخاص بالتصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020.

وأضاف المصدر لـ«الوطن» تقوم حاليا وزارتي الإسكان والعدل بإجراء التعديلات ووضع القانون الجديد الذي يتضمن 3 بنود جديدة، وإدخال حالات جديدة للتصالح حتى تتمكن من تقنين الوضع ومنها الحالات التي لم تتقدم بطلبات تصالح قبل غلق باب التقديم في مارس قبل الماضي، وأيضا الحالات التي تقدمت بطلبات تصالح وتم رفضها أيضا سيتم فتح باب التصالح لمخالفات البناء التي تمت خلال الفترة الأخيرة.

القضاء على مخالفات البناء

وأوضح المصدر أن القانون الجديد سيقضى على كل مخالفات البناء بحيث يتم ضم كل الحالات تقريبا للقانون الجديد باستثناء حالات البناء التي تشهد تردي الحالة الإنشائية أو التعديات على حرم الاثار ونهر النيل، لافتا إلى أنه سيتم فتح باب التقديم للتصالح في مخالفات البناء أمام المواطنين بمجرد صدور قانون التصالح واعتماده من قبل مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، والعمل على تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء أمام المواطنين، وإتاحة الفرصة لكل الحالات المخالفة وفق ضوابط القانون.

التقديم للتصالح في مخالفات البناء

وأوضح أن كل مخالفات البناء التي فات أصحابها التقديم للتصالح قبل غلق الباب في مارس قبل الماضي يمكنها التقديم للتصالح بعد إقرار تعديل قانون التصالح قريبا، ويسمح لأصحابها بالتقنين وفق ضوابط يحددها القانون، والعمل على استيعاب كل الحالات التي لم يشملها القانون السابق مع مراعاة الصالح العام والحفاظ على مصلحة المواطنين وتعظيم الثروة العقارية.