شرم الشيخ تستعد لقمة المناخ بتطوير مراكز الغوص.. صديقة للبيئة

أجرى مصطفى حفني رئيس مجلس إدارة غرفة الغوص والأنشطة البحرية، اليوم الخميس، زيارة ميدانية إلى مدينة شرم الشيخ، بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار، لمتابعة تطوير مراكز الغوص الموجودة قبل انطلاق قمة المناخ في نوفمبر المقبل.

وذكر «حنفي»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الزيارة جاءت تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بضرورة زيارة مراكز الغوص لمتابعة تنفيذ الاشتراطات البيئية للحفاظ علي الثروات الطبيعية، موضحا أن هناك 100 مركز غوص في شرم الشيخ.

هدف الزيارة

وقال رئيس مجلس إدارة غرفة الغوص، إن الهدف من الزيارة متابعة استضافة مدينة شرم الشيخ لمؤتمر المناخ «COP 27»، وتحولها لمدينة خضراء والحرص علي تطبيق المنشآت السياحية للمعايير البيئية والحصول على العلامات الخضراء، بما يضمن جودة الخدمات المقدمة في قطاع الغوص والأنشطة البحرية وبحث طرق تطوير وتنمية القطاع.

وتابع أنه جرى عقد لقاءات مع عدد من أصحاب مراكز الغوص بشرم الشيخ بحضور محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والسياحية بوزارة السياحة والآثار، بهدف التشاور مع الغرفة بصفتها ممثل للقطاع، إضافة إلى الاستماع لآراء وتوصيات ومناقشة المعوقات التي قد تواجه القطاع، بهدف تذليلها والارتقاء بالقطاع لتعزيز التنافسية للمقصد السياحي المصري.

شهادة «جربن فينز»

وشدد مصطفي حفنى علي ضرورة قيام أعضاء مراكز الغوص والأنشطة البحرية الاشتراك في برنامج «جرين فينز»، وتطبيق المعايير البيئية الخاصة بالحفاظ على البيئة البحرية، بعد صدور قانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم 8 لسنة 2022، والقرار الوزاري رقم 291 لسنة 2021، بتشكيل اللجنة التنسيقية المشتركة للعمل على تطوير الإشتراطات والمعايير ورفع كفاءة الموارد البشرية والحفاظ على البيئة وغيرها من الملفات الأخرى، مشيرا إلى أن نحو 19 مركز غوص بشرم الشيخ شاركت في هذا البرنامج.

زيارة مركز طب الأعماق

وأضاف أنه جرى مقابلة الدكتور عادل طاهر مدير المركز السياحي لتأمين وحماية الغوص خلال الزيارة إلى شرم الشيخ، وتم زيارة مركز طب الأعماق للتعرف على ممارسات الغوص الآمن وما يقدمه المركز من خدمات لسياحة الغوص والحفاظ على الأرواح، وزيارة لبعض مواقع الغوص.

وتابع أنه قام بزيارة أحد مراكز الغوص الحاصلة على شهادة «جرين فينز» للتعرف على الإجراءات البيئة المتبعة في تنفيذ أنشطة الغوص بطريقة تحافظ على البيئة البحرية، والوقوف على أخر إجراءات تفعيل خدمة الإسعاف البحري بمدينة شرم الشيخ.