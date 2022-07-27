وزيرة البيئة: نتحضر لعقد قمة المناخ المقبلة 27 في شرم الشيخ

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن قمة المناخ المقبلة رقم 27، التي سيجرى عقدها في شرم الشيخ، استعدت لها الدولة جيدا، بزيادة الطاقة الجديدة والمتجدده في مدينة شرم الشيخ، إذ جرى الاعتماد على الطاقة الخضراء، لتجهيز المدينة، حتى يكون ما يجرى تناوله بالحلقات النقاشية، بداخل القاعات متمثل في كل محافظات الجمهورية.

المكسيك أعلنت مدنا لديها مناطق خضراء وصديقة للبيئة

وأضافت «فؤاد»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن المكسيك أعلنت عددا من المدن لديها كمناطق خضراء ومناطق متكاملة صديقة للبيئة، كما يوجد الكثير من الدول التي أعلنت عن مناطق خضراء، وجميعها دول متقدمة وليست نامية.

منظمات مجتمع مدني والشباب والمرأة

واستطردت: «المؤتمر شمولي وهيكون فيه منظمات المجتمع المدني والشباب والمرأة، ومصر وهي الدولة المستضيفة للمؤتمر عملت برنامج رئاسي في 11 يوم، ولدينا الكثير من الأولويات حطناها في برامج، وهنعرض الشغل اللي المجتمع الدولي يقدر ينفذ فيه على أرض الواقع».

وأوضحت أن مصر تستهدف الوصول لـ100 مليار جنيه كدعم للتكيف المناخي، أو الوصول إلى تمويل أقل من 100 مليار جنيه، حيث إن هذا سيساعد كثيرا في إحداث انتقال عابر من قبل الدول النامية بآليات تمويل مبتكرة، «هنضغط حتى يكون التعهدات حول أمر التكيف المناخي، الأمر الذي سيجري عقده على طاولة المفاوضات، كما يجب أن يكون التمويل المتاح سهل الحصول عليه من قبل الدول النامية».

وتابعت: «القطاع الخاص فاز بربحية كبرى من خلال الطاقة الجديدة والمتجدده، بعد تحديد أسعار الوحدات الخاصة بها عالميا، ونجاح المؤتمر المقبل سيكون أكبر المؤتمرات الدولية والتي سيحضرها 198 دولة المشاركة ضمن القمة المرتقبة، وهناك مناقشات كبرى عالمية تجرى من مختلف الدول للتحضير لجدول تحضيري للقمة».

وأكدت أن مصر تسعي حاليا لتوحيد الموقف الأفريقي، وستستضيف مصر خلال الفترة ما بين 7 لـ9 سبتمبر مؤتمر للأشقاء الأفارقة وفيه سيحضر وزراء البيئة ووزارء المالية من تلك البلدان من أجل توحيد الجهود، «عايزين نخرج منه على مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة في السنغال».

أما عن مجلس وزراء البيئة العرب، فقد أشارت إلى أنها تترأس المجلس منذ أكتوبر من العام الماضي وحتى أكتوبر المقبل، «اشتغلنا على أولويات المجموعة العربية فيما يخص تغير المناخ والتركيز على قضايا المياه، وحجم التمويل التي ستحتاجه الدول لمواجهة تلك المشاكل، واشتغلنا على استراتيجية وهنطلقها في سبتمبر المقبل، وبنحاول نوحد الجهود وبنسمع الدول النامية لتقريب وجهات النظر».