40 أتوبيسًا كهربائيًا محلي الصنع من الإنتاج الحربي لمحافظة الإسكندرية

شهد المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، توقيع عقد اتفاق مشترك بين الوزارتين والهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية لشراء 40 أتوبيسًا كهربائيًا، محلي الصنع بمواصفات وجودة عالمية.

إنتاج أول أتوبيس كهربائي بالكامل في مصر

جاء ذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي، اليوم، وأوضح المهندس محمد أحمد مرسي أنّ وزارة الإنتاج الحربي تقوم من خلال مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات «مصنع 200 الحربي»، بالتعاون مع شركة صناعة وسائل النقل «MCV»، لإنتاج أول أتوبيس كهربائي بالكامل في مصر والذي سيستخدم لانتقالات ضيوف مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27 في شهر نوفمبر المقبل.

وأشاد «مرسي»، بالجهود المبذولة لتنفيذ العديد من مشروعات الإحلال والتجديد الجاري تنفيذها لتطوير منظومة النقل العام بالدولة، مشدداً على أن قضية تغير المناخ تأتي على رأس التحديات التي تواجه العالم حالياً لذلك وضعت مصر تلك القضية على رأس أولوياتها، مضيفًا أنّ إستضافة مصر للمؤتمر تأتي في ظروف إستثنائية، ما يحتم تكاتف الجهود لإنجاح هذا المؤتمر الهام وإحرازه التقدم المنشود الذي يليق بمصر ومكانتها.

وأكد أن مشاركة وزارة الإنتاج الحربي في تصنيع الأتوبيسات الكهربائية يأتي في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية الخاصة بتوطين صناعة المركبات الكهربائية في مصر وزيادة التكامل والتعاون مع القطاع الخاص في جميع المجالات الصناعية ومن منطلق الحرص على تحقيق العديد من العوائد الاقتصادية والبيئية من خلال زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة كبديل للوقود التقليدي والارتقاء بنمط حياة المواطن المصري ودعم الصناعة الوطنية.

وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى أن الأتوبيسات الكهربائية تتميز بتصميم عصري ومقاعد مريحة وتصل نسبة المكون المحلي فيها لنحو 60%، والسرعة القصوى للأتوبيس الكهربائي تبلغ 70 كم/ساعة ومسافة تشغيله تبلغ من 300 إلى 350 كم في الشحنة الواحدة، وتتوفر به سبل الرفاهية من تكييف الهواء وواي فاي ويو إس بي، وتصميم وتنفيذ الهيكل مصري بالكامل ومصنوع من الصلب المعالج ضد الصدأ، ويساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية والضوضاء والحرارة، مؤكداً أن الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة في مجال إنتاج الأتوبيسات الكهربائية وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص لتوطين هذه الصناعة الحيوية داخل الشركات التابعة.

شراء 70 أتوبيسًا كهربائيًا باستثمارات تقدر بنحو 323 مليون جنيه

ومن جانبه قال اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية إنّ هذا الاتفاق يأتي استكمالاً للعقد المشترك الذي تم توقيعه مؤخراً بين الوزارتين وهيئة النقل العام بالقاهرة لشراء 70 أتوبيسًا كهربائيًا باستثمارات تقدر بنحو 323 مليون جنيه .

وأضاف اللواء محمود شعراوي أن توقيع العقد اليوم لشراء 40 أتوبيسًا كهربائيًا محلي الصنع بمواصفات وجودة عالمية ماركة MCV C120 بين وزارتي التنمية المحلية والإنتاج الحربي لصالح هيئة نقل الركاب بالإسكندرية بتكلفة 194 مليون جنيه وبذلك يصبح إجمالي عدد الأتوبيسات التي سيتم توريدها لهيئتي النقل العام بالقاهرة والإسكندرية والتي تعمل بالكهرباء 110 أتوبيسات.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن الوزارة تقوم بتحديث أسطول النقل العام بالقاهرة والإسكندرية للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار بالشراكة مع وزارة الإنتاج الحربي حيث يبلغ عدد الأتوبيسات التي سيتم تعديلها 2262 أتوبيسًا بتكلفة إجمالية 1.2 مليار جنيه وتم الالنتهاء من 150 أتوبيسًا بالفعل ودخلت الخدمة.

وأكد «شعراوي»، استمرار جهود الحكومة في النهوض بالتصنيع المحلي فيما يخص مجال وسائل النقل الحديث بالغاز الطبيعي والكهرباء والذي يوليه رئيس الجمهورية اهتماماً كبيراً في إطار استضافة الدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27 المقرر انعقادها بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل .

وأوضح أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع الوزارات المعنية والمحافظات لإقامة محطات شحن السيارات بالكهرباء لما لهذا المشروع من عوائد كبيرة على رأسها الحفاظ على البيئة وتقليل تلوث الهواء والصحة العامة للمواطنين .

ترشيد استهلاك السولار والإسهام بفعالية في الحفاظ على البيئة

ومن جانبه أشار اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية إلى أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار التوجيهات الرئاسية لتنفيذ البرنامج القومي لتعديل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء بغرض تحقيق الاستفادة المثلى اقتصادياً فضلاً عن ترشيد استهلاك السولار والإسهام بفعالية في الحفاظ على البيئة، وتقليل تلوث الهواء والانبعاثات الحرارية الضارة.

وقال محافظ الأسكندرية إن تطوير منظومة النقل الجماعي ستبقى من أولويات أجهزة المحافظة وخاصة هيئة النقل العام التي تعد الوسيلة الأكثر استخدامًا لنقل المواطنين بالعاصمة، مضيفاً أنه بالتوازي مع دخول أتوبيسات جديدة للخدمة تقوم الهيئة بعمل تعديلات في أتوبيسات أسطولها وتشمل تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي إلى جانب أعمال رفع كفاءة الأتوبيسات داخلياً وخارجياً لتوفير وسائل مواصلات لائقة بالمواطنين وتحافظ على البيئة وتقلل من الانبعاثات المسببة للتلوث البيئي، مؤكداً أنه وجّه بتوفير وسائل نقل متنوعة وحديثة وبأسعار تناسب المواطنين ومزودة بأحدث وسائل الراحة والأمان وأعلى درجات الرفاهية مع الاهتمام بمستويات النظافة وتعقيم وتطهير وسائل النقل الجماعي والعمل على صيانتها أولا بأول بما يساهم في إظهار المحافظة بالمظهر اللائق أمام أهلها وزوارها وإبراز الوجه السياحي لعروس البحر المتوسط.

وأعرب المهندس كريم غبور رئيس مجلس إدارة شركة صناعة وسائل النقل MCV عن سعادته بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى نظراً لما تتمتع به شركاتها ووحداتها التابعة من إمكانيات وقدرات تصنيعية وتكنولوجية وفنية وخبرات بشرية ذات كفاءة عالية، مشيراً إلى أن التعاون بين وزارة الإنتاج الحربى وشركة MCV يؤكد تكامل القطاعين العام والخاص بالدولة، مؤكداً تطلعه لمشاركة الأتوبيسات الكهربائية نتاج هذا التعاون المشترك في الأعمال والتحضيرات الخاصة بمؤتمر تغير المناخ بالشكل الذي يليق بمصر ومكانتها، كما أكد على تنامي التوجه العالمي في الفترة الحالية لهذه النوعية من المركبات لتقليل الأثر السلبي الناتج عن المركبات التقليدية على البيئة والاقتصاد.