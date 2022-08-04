موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس

بدأ العد التنازلي لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس، وسط تساؤلات من طلاب الصف الثالث الثانوي، وأولياء الأمور عن الموعد النهائي لاعتماد النتيجة واعتمادها رسمياً من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

ووفقاً لتصريحات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الأول وأوائل الثانوية العامة الشعبتين، بحد أقصى يوم 7 أغسطس المقبل، وأنه لا صحة لما يتم تداوله من نسب نجاح.

نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس.. آخر مرحلة

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم الانتهاء من النسبة الأكبر لمراحل إعداد نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس، وتجري خلال هذه الفترة مرحلة منح درجات الرأفة للطلاب المستحقين لها.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه سوف يتم الانتهاء من إعداد نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس في صورتها النهائية خلال ساعات بحيث تكون جاهزة للاعتماد الرسمي من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

نتيجة الثانوية العامة 2022.. تمت مراجعتها بشكل دقيق

وأشار المصدر، إلى وجود تكليفات مشددة من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بعدم وجود أية أخطاء يمكن أن تؤثر سلبا على نتيجة طالب واحد، مع عدم الاستعجال في إنهائها إلا وكل مرحلة تمت مراجعتها بشكل دقيق ومحكم ليحصل كل طالب على حقه.

وفي نفس السياق، عرض الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، المؤشرات الأولية من نتيجة الثانوية العامة بشُعبتيها (العلمية والأدبية) على الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، ومناقشة استعدادات بدء تنسيق الجامعات والمعاهد، والفرص المُتاحة هذا العام لخريجي شهادة الثانوية العامة والشهادات المعادلة.