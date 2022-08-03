ترقبوا.. نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس عبر جريدة الوطن

يبحث الآلاف من الطلاب وأولياء أمورهم، عبر محرك البحث جوجل، عن نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس عبر جريدة الوطن، إذ انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من تجهيز وإعداد النتائج بنسبة تتخطى الـ98%، لإعلانها رسميا خلال الأيام القليلة المقبلة.

إعداد أسماء أوائل نتيجة الثانوية العامة 2022

وتقوم وزارة التربية والتعليم، حاليا بإعداد أسماء أوائل نتيجة الثانوية العامة 2022 في الشعب الثلاث، شعبة علمي رياضة وشعبة علمي علوم وشعبة أدبي، لاعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم، وإعلانها مباشرة للطلاب.

نتيجة الثانوية العامة 2022.. قبل 8 أغسطس الجاري

أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، سيكون قبل يوم 8 أغسطس الجاري، مشيرا إلى أن الوزارة انتهت تماما من أعمال التصحيح ورصد وتقدير الدرجات بشكل إلكتروني، دون تدخل العنصر البشري، لتجنب حدوث أي أخطاء، أثناء إعداد وتجهيز النتائج، موضحا أنه جرت إضافة درجات الرأفة للطلاب.

نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس عبر جريدة الوطن

وقال المصدر في تصريحات لـ«الوطن»، إنه عقب اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2022، من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ستجري إتاحة نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس عبر جريدة الوطن، لافتاً إلى أن الوزارة تنفذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا داخل الكنترولات، حفاظا على تسيير أعمال تجهيز وإعداد النتائج في شكلها النهائي، وحفاظاً على القائمين على أعمال نتيجة الثانوية العامة.

ونوه إلى أن الوزارة لم ترصد أي حالات يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا بين الطلاب والقائمين على الامتحانات خلال سيرها، بفضل تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من كورونا، موضحا أن امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، ستبدأ يوم 20 أغسطس الجاري.

يذكر أن ما يقرب من 707 آلاف و992 طالبا أدوا امتحانات الثانوية العامة 2022، في 2080 لجنة على مستوى الجمهورية، وسط تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة، لمواجهة فيروس كورونا.