وزير التعليم: إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 أول الأسبوع المقبل

حسم الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، قائلا إنّها ستُعلن مطلع الأسبوع المقبل، وقبل يوم 8 أغسطس الحالي، وجار تجهيز النتائج في شكلها النهائي، موضحا أنّ الوزارة تساعد الطلاب من خلال درجات الرأفة، وتسعى لحماية الطلاب الذين لم يحققوا درجات كافية.

نتيجة الثانوية العامة 2022

وقال شوقي لـ«الوطن»، إنّ نتيجة الثانوية العامة 2022 يتم تجهيزها حاليا في شكلها النهائي، ويتم تطبيق قواعد الرأفة على بعض كراسات الإجابة لمصلحة الطلاب، وكل طالب حصل على درجاته التي يستحقها، ولم يظلم أي طالب أثناء رصد وتقدير الدرجات، موضحا أنّ 708 آلاف طالب أدوا امتحانات الثانوية العامة 2022 بـ10 ملايين بابل شيت.

نتيجة الثانوية العامة 2022 في مرحلة المراجعة النهائية

وأوضح وزير التربية والتعليم، أنّ نتيجة الثانوية العامة 2022 في مرحلة المراجعة النهائية، مؤكدا أنّ جميع أسئلة امتحانات الثانوية العامة هذا العام، جاءت طبقا لمواصفات الورقة الامتحانية، وجميع الأسئلة اعتمدت على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين، كما أنّ جميع الأسئلة جاءت اختيار من متعدد، منوها بأنّ نظام التقييم الجديد يعتمد على الفهم ونتاج التعلم، ويرتقي بمستوى الطلاب في مختلف المراحل التعليمية.

نتيجة الثانوية العامة 2022

وأشار شوقي، إلى أنّ نتيجة الثانوية العامة 2022 يتم إعدادها بشكل إلكتروني، بمعنى أنّ أعمال تصحيح أوراق إجابات امتحانات الثانوية العامة تمت إلكترونيا، ورصد وتقدير الدرجات تم أيضا بشكل إلكتروني، دون تدخل العنصر البشري، لتجنب حدوث أي أخطاء خلال إعداد النتائج، مؤكدا أنّ جميع حالات الغش التي تم ضبطها والبالغ عددها 71 حالة تم تحويلها للشؤون القانونية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الطلاب الغشاشين.

كورونا لم يؤثر على إعداد نتيجة الثانوية العامة 2022

وتابع وزير التربية والتعليم، أنّ جائحة فيروس كورونا لم ولن يكن لها أي تأثير على أعمال تصحيح أوراق الإجابات، وأعمال رصد وتقدير الدرجات الخاصة بنتيجة الثانوية العامة 2022، مؤكدا أنّ امتحانات الدور الثاني لامتحانات الثانوية العامة ستبدأ يوم 20 أغسطس الحالي، وسط تنفيذ إجراءات صارمة للوقاية من كورونا.