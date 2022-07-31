القائم بأعمال وزير الصحة: القضاء على فيروس سي إنجاز يصل إلى الإعجاز

أشاد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، بما وصلت إليه الدولة المصرية في القضاء على «فيروس سي»، بفضل دعم القيادة السياسية ومبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ ذكر أن مصر كانت دائما تتصدر دول العالم في نسب الإصابة بفيروس سي، مؤكدًا في الوقت ذاته، أن الوصول إلى إعلان خلو مصر من الفيروس كان بمثابة حلم غير متوقع، لكن بفضل الله، ثم توجيهات القيادة السياسية، أصبحت الدولة المصرية خالية من هذا الفيروس.

التحول الذي طرأ على الدولة المصرية أمر يدعو للدراسة

وأضاف «عبد الغفار»، خلال تصريحات تليفزيونية، أن التحول الذي طرأ على الدولة المصرية أمر يدعو للدراسة، إذ تحولت من دولة حاصلة على المركز الأول في نسب الإصابات بفيروس سي، بينما حاليا تتقدم لمنظمة الصحة العالمية لتعلن خلوها رسميا من فيروس سي، واصفًا هذا الأمر، بأنه يمثل التطور والإنجاز غير المسبوق، الذي يصل لحد الإعجاز، فالرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر توجيهات منذ 7 سنوات باقتحام مشكلة تفشي فيروس سي، للحفاظ على حياة أطفال مصر والأجيال القادمة.

إجراء حصر لأكثر من 63 مليون مصري

وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، إلى أن فيروس سي، كان يُصيب الإنسان بعائق شديد للغاية، فضلًا عن تأثيره السلبي على الحياة الاجتماعية والصحية للأسرة، كما أن الأثر الاقتصادي على الدولة أيضًا كبير جدًا، لذلك جرى عمل حصر لأكثر من 63 مليون مصري، لاكتشاف المصابين بالفيروس أشادت به دول العالم، موضحًا أن الحصر المصري لفيروس سي هو نموذج يستحق التدريس في العالم كله، لما حققته مصر من نجاح في القضاء على فيروس سي.