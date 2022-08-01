منسق التأمين الصحي الشامل بالسويس: هدفنا توفير خدمة طبية متميزة

قال الدكتور محمد نشأت المنسق التنفيذي لمشروع التأمين الصحي الشامل بمحافظة السويس، إنّ الهدف من المنظومة هو توفير خدمة طبية متميزة للمواطنين، موضحًا أنَّه تمّ تسجيل نحو 75% من المواطنين بالمحافظة في المنظومة، وجرى تنفيذ خريطة صحية عن طريق دراسة ديموغرافية للمحافظة كاملة، وهو ما يبين عدد المستشفيات الذي نحتاج إليه.

مجمع السويس الطبي من أكبر المشروعات الموجودة في شمال مصر

وأضاف المنسق التنفيذي لمشروع التأمين الصحي الشامل بمحافظة السويس، خلال لقاءه ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد الشاذلي، أنَّه يوجد في الوحدات والمراكز ربط سكاني حتى نصل إلى مرحلة نقدم فيها الخدمة الطبية لكل المواطنين بالمحافظة، مشيرًا إلى أنّ مجمع السويس الطبي من أكبر المشروعات الموجودة في شمال مصر، حيث يقع على مساحة تتعدى الـ45 ألف متر مربع.

المجمع يتكون من 8 مبان

وأكّد المنسق التنفيذي لمشروع التأمين الصحي الشامل بمحافظة السويس أنَّ المجمع يتكون من 8 مبان، منها المبنى الرئيسي ومبنى العيادات ومقران للسكن، إ إذ يتكون المبنى الرئيسي من دور أرضي و3 طوابق و270 سريرًا داخليًا و109 سرير رعاية مركزة و70 سرير غسيل كلوي و54 حضانة و28 سرير طوارئ في قسم الطوارئ، وهناك قسم المعامل الذي يشمل كل فحوصات المعامل، وأقسام الأشعة المختلفة.