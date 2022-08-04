نتيجة الثانوية العامة 2022 علمي وأدبي.. سجل اسمك ورقم جلوسك

ينتظر طلاب الثانوية العامة في شعبة العلمي والأدبي ظهور النتيجة بفارغ الصبر، حيث أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022 هو مطلع الأسبوع المقبل، وقبل يوم 8 أغسطس الحالي، إذ أن النتيجة يجر تجهيزها في الشكل النهائي، بعد إضافة درجات الرأفة لعدد من الطلاب.

نتيجة الثانوية العامة 2022 علمي وأدبي

ويمكن الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 علمي وأدبي من خلال الدخول على لينك نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس على موقع جريدة «الوطن»، ثم اتباع التعليمات المطلوبة الخاصة بكتابة الاسم ورقم الجلوس واختيار الشعبة ثم كتابة البريد الإلكتروني والهاتف، وبعد كتابة البيانات المطلوبة يتم الضغط على خانة سجل، وبعدها يتم إرسال النتيجة فور اعتمادها من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

نتيجة الثانوية العامة

ويمكن الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم، بالاسم ورقم الجلوس وذلك لطلاب الشعبتين الأدبي والعلمي.

وأوضح طارق شوقي وزير التربية والتعليم في تصريح سابق لجريدة «الوطن» أنه يتم تطبيق قواعد الرأفة على بعض كراسات الإجابة لمصلحة الطلاب، وفي النهاية سيحصل كل طالب حصل على درجاته التي يستحقها، حيث أنّ 708 آلاف طالب أدوا امتحانات الثانوية العامة 2022 بـ10 ملايين بابل شيت.

كما أكد وزير التربية والتعليم، أنّ جائحة فيروس كورونا لم تؤثر نهائيا على سير امتحانات الثانوية العامة، كما أنها لم تؤثر على أعمال تصحيح أوراق الإجابات، وأعمال رصد وتقدير الدرجات الخاصة بنتيجة الثانوية العامة 2022، وسيتم الاستمرارا في تنفيذ إجراءات شديدة للوقاية من الإصابة بالفيروس في امتحانات الدور الثاني لامتحانات الثانوية العامة التي ستبدأ يوم 20 أغسطس الحالي.